«Анже» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (29.08.2021)

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вчера, 21:15

В четвертом туре чемпионата Франции «Анже» на домашней арене «Раймон-Копа» сыграет против «Ренна». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 29 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на основные исходы этой встречи: победа «Анже» идет по коэффициенту 2.93, ничья – 3.32, а победа «Ренна» котируется в 2.52. Как видим, гости примеряют на себе статус минимального фаворита.

Аналитики сервиса также подсчитали, что больше шансов у этой игры завершиться в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

Набрав семь очков в трех стартовых турах чемпионата Франции, «Анже» расположился на второй позиции в турнирной таблице, которую команда разделяет с «Клермоном»

«Анже» начал сезон в Лиге 1 с двух побед кряду, которые были одержаны в играх со «Страсбуром» (2:0) и «Лионом» (3:0). В прошлом туре чемпионата черно-белые разошлись миром с «Бордо» на поле соперника (1:1).

«Ренн» тоже идет без поражений в новой кампании французского чемпионата. Красно-черные в стартовых турах разошлись миром с «Лансом» и «Брестом» (1:1), а в последней игре лиги добились домашней победы над «Нантом» (1:0).

Также «Ренн» успешно сыграл в финале квалификации Лиги конференций УЕФА , дважды победив норвежский «Русенборг» — 2:0 дома и 3:1 в гостях.

Информация для ставок

В 5 прошлых встречах команд на поле «Анже» прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 3 предыдущих домашних поединках «Анже» в Лиге 1 выигрывал исход ТБ (2,5)

(2,5) «Ренн» пропускал голы в 2 из 3 последних матчах чемпионата

Прогноз

У футболистов «Анже», особенно группы атаки, многое получается в новом сезоне. С такой игрой хозяевам могут претендовать на голы в матче с «Ренном», который пропускал в двух из трех стартовых турах. При этом, гости идут фаворитом, поэтому свои моменты у ворот соперника у них тоже будут. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры спрогнозировали исход другого поединка чемпионата Франции.