Аргентина – Хорватия. Прогноз на матч чемпионата мира (13.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение команде Аргентины. На победу южноамериканской команды, линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется за 3.3, а победа Хорватии принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.
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сегодня, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.58. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.
Форма команд
Сборная Аргентины потрепала нервы в прошлой встрече не только своим болельщикам, но и самим футболистом. Тем не менее, Лео Месси осталось два шага до исполнения мечты, которую он не смог осуществить в 2014 году. Разумеется, подопечным Скалони не стоит недооценивать соперника, который выбил из турнира Бразилию и лишил болельщиков такого принципиального противостояния. В 1/8 Аргентина минимально обыграла Австралию (2:1), а в прошлой встрече по пенальти одолели Нидерланды (3:2).
Сборная Хорватии показывает отличные выступления уже на втором мундиале подряд и находятся в одном матче, чтобы как минимум повторить достижение четырехлетней давности. Сейчас коллектив играет немного по-другому, однако как видим, им хватает прочности оставлять за спиной такие именитые страны, как Бельгия и Бразилия. В первом матче плей-офф сборная Хорватии только по пенальти прошла команду Японии (1:0), а несколько дней назад сумела спастись в поединке с Бразилией и также победила ее по пенальти (2:1).
Информация для ставок
- Сборная Аргентины выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Хорватия не проигрывает на протяжении 11 последних встреч
- Аргентина и Хорватия обменялись двумя победами каждая в пяти последних поединках при одной ничьей
- Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сборная Аргентины сделает все чтобы подарить своему капитану еще один финал. Кроме того, в коллективе много амбициозных футболистов, которые могут попытаться выиграть турнир с первой попытки. Предлагаем сделать ставку на победу Аргентины по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.