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Аргентина – Хорватия. Прогноз на матч чемпионата мира (13.12.2022)

вчера, 09:28
Аргентина

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение команде Аргентины. На победу южноамериканской команды, линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется за 3.3, а победа Хорватии принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.873.385.10
1XBET 1.93 3.34 5.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.58. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Аргентины потрепала нервы в прошлой встрече не только своим болельщикам, но и самим футболистом. Тем не менее, Лео Месси осталось два шага до исполнения мечты, которую он не смог осуществить в 2014 году. Разумеется, подопечным Скалони не стоит недооценивать соперника, который выбил из турнира Бразилию и лишил болельщиков такого принципиального противостояния. В 1/8 Аргентина минимально обыграла Австралию (2:1), а в прошлой встрече по пенальти одолели Нидерланды (3:2).

Сборная Хорватии показывает отличные выступления уже на втором мундиале подряд и находятся в одном матче, чтобы как минимум повторить достижение четырехлетней давности. Сейчас коллектив играет немного по-другому, однако как видим, им хватает прочности оставлять за спиной такие именитые страны, как Бельгия и Бразилия. В первом матче плей-офф сборная Хорватии только по пенальти прошла команду Японии (1:0), а несколько дней назад сумела спастись в поединке с Бразилией и также победила ее по пенальти (2:1).

Информация для ставок

  • Сборная Аргентины выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Хорватия не проигрывает на протяжении 11 последних встреч
  • Аргентина и Хорватия обменялись двумя победами каждая в пяти последних поединках при одной ничьей
  • Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Аргентины сделает все чтобы подарить своему капитану еще один финал. Кроме того, в коллективе много амбициозных футболистов, которые могут попытаться выиграть турнир с первой попытки. Предлагаем сделать ставку на победу Аргентины по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.85 1.58 2.51 1.27 4.07
1XBET 1.61 2.54
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:10
Арги пройдут дальше в финал
Гость
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