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«Арминия» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

сегодня, 20:27

В 33-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» приедет в гости к «Арминии». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.713.812.56
Лига Ставок 2.65 3.70 2.55
Мелбет 2.78 3.72 2.57
1XBET 2.60 11.50 1.65
BetBoom 2.68 3.66 2.58

Ставки букмекеров

Явного фаворита поединка букмекеры не называют. Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.49. В случае победы «Арминии» зайдет коэффициент 2.77. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.62. Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Арминия» продолжает усердную борьбу за выживание, в последних турах команда будет пытаться выжать максимум из своих возможностей. Предыдущие два тура прошли не совсем удачно, в матчах с «Боруссией» М (0:5) и «Гертой»(0:0) был набран всего один бал. Домашняя игра против «Хоффенхайма» может стать определяющей, только три очка устроят подопечных Френка Крамера.

«Хоффенхайм» обеспечил себе достаточно спокойный финиш чемпионата и, находясь в середине таблице, уже откровенно доигрывает чемпионат в ожидании отпуска. В прошлом туре был обыгран безнадежный «Шальке» (4:2), а еще туром ранее расписали ничью с «Фрайбургом» (1:1). Задача команды на эту игру – прервать затянувшуюся безвыигрышную серию в выездных матчах.

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» не выигрывает на выезде восемь матчей подряд
  • «Арминия» выиграла два последних домашних матча со счетом (1:0)
  • «Хоффенхайм» никогда не проигрывал и не пропускал от «Арминии»
  • «Арминия» оформила результат «обе забьют» всего в одном поединке из семи последних

Прогноз

Команда из зоны вылета более мотивирована и дома намерена брать очки, но «Хоффенхайм» не так прост, и легко свое не отдаст. Ожидаем упорную борьбу и рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.74 1.71 2.24
Лига Ставок 2.15 1.71 1.70 2.17
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 3.32 1.33 3.70 1.26 1.69 2.19
BetBoom 3.46 1.33 2.18 1.72 1.69 2.23
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:29
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