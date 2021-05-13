«Арминия» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

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сегодня, 20:27

В 33-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» приедет в гости к «Арминии». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита поединка букмекеры не называют. Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.49. В случае победы «Арминии» зайдет коэффициент 2.77. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.62. Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Арминия» продолжает усердную борьбу за выживание, в последних турах команда будет пытаться выжать максимум из своих возможностей. Предыдущие два тура прошли не совсем удачно, в матчах с «Боруссией» М (0:5) и «Гертой»(0:0) был набран всего один бал. Домашняя игра против «Хоффенхайма» может стать определяющей, только три очка устроят подопечных Френка Крамера.

«Хоффенхайм» обеспечил себе достаточно спокойный финиш чемпионата и, находясь в середине таблице, уже откровенно доигрывает чемпионат в ожидании отпуска. В прошлом туре был обыгран безнадежный «Шальке» (4:2), а еще туром ранее расписали ничью с «Фрайбургом» (1:1). Задача команды на эту игру – прервать затянувшуюся безвыигрышную серию в выездных матчах.

Информация для ставок

«Хоффенхайм» не выигрывает на выезде восемь матчей подряд

«Арминия» выиграла два последних домашних матча со счетом (1:0)

«Хоффенхайм» никогда не проигрывал и не пропускал от «Арминии»

«Арминия» оформила результат «обе забьют» всего в одном поединке из семи последних

Прогноз

Команда из зоны вылета более мотивирована и дома намерена брать очки, но «Хоффенхайм» не так прост, и легко свое не отдаст. Ожидаем упорную борьбу и рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Мелбет.