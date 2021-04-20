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«Арминия» — «Шальке». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2021)

вчера, 15:03

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Шальке». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.783.705.23
Лига Ставок 1.92 3.60 4.10
Фонбет Live! 1.05 10.50 100.00
Мелбет 1.85 3.97 4.20
BetBoom 1.91 3.49 4.26

Ставки букмекеров

«Арминия» считается фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.76. Поставить на успех «Шальке» можно по 5.1 Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.12 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.77 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» находится на 15-й позиции в чемпионате, своими результатами смогла временно покинуть зону вылета. Команда немного преобразилась в последних турах, показывает интересный футбол с положительным для нее результатом. В матче с последней командой чемпионата у коллектива есть все шансы закрепить свой успех и сделать еще один шаг к сохранению места в Бундеслиге. В последней игре «Арминия» сыграла вничью с «Аугсбургом» (0:0), а туром ранее обыграла на своем поле «Фрайбург» (1:0).

«Шальке» безнадежно занимает последнее место, команда уже смирилась с понижением в классе. Клуб ждут серьезные изменения, на данный момент игроки пытаются порадовать болельщиков редкими благоприятными результатами в отдельных встречах. В последнем туре «Шальке» крупно уступил «Фрайбургу» (0:4), а неделей ранее смог одержать победу в матче с «Аугсбургом» (1:0).

Информация для ставок

• «Шальке» победил один раз из последних 15 матчей в чемпионате
• «Арминия» закончила последние четыре матча с исходом ТБ 2.5 мячей
• Пять из шести последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»
• «Арминия» проиграла шесть последних официальных матчей против «Шальке» на своем поле

Прогноз

«Арминия» будет играть в этом матче только на победу, клуб имеет хорошие шансы прервать неудачную домашнюю серию в матче против ослабленного соперника, который покинет Бундеслигу по итогам сезона. Сделать ставку на победу «Арминии» по коэффициенту 1.76 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.57 1.79 2.13
Лига Ставок 2.95 1.41 1.96 1.85 1.56 2.45
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 2.36 1.61 1.80 2.18 1.38 3.15
BetBoom 2.86 1.44 1.94 1.90 1.53 2.57
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sv_1969
sv_1969
вчера в 15:46
Победа хозяев
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