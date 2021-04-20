«Арминия» — «Шальке». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2021)

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вчера, 15:03

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Шальке». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Арминия» считается фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.76. Поставить на успех «Шальке» можно по 5.1 Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.12 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.77 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» находится на 15-й позиции в чемпионате, своими результатами смогла временно покинуть зону вылета. Команда немного преобразилась в последних турах, показывает интересный футбол с положительным для нее результатом. В матче с последней командой чемпионата у коллектива есть все шансы закрепить свой успех и сделать еще один шаг к сохранению места в Бундеслиге. В последней игре «Арминия» сыграла вничью с «Аугсбургом» (0:0), а туром ранее обыграла на своем поле «Фрайбург» (1:0).

«Шальке» безнадежно занимает последнее место, команда уже смирилась с понижением в классе. Клуб ждут серьезные изменения, на данный момент игроки пытаются порадовать болельщиков редкими благоприятными результатами в отдельных встречах. В последнем туре «Шальке» крупно уступил «Фрайбургу» (0:4), а неделей ранее смог одержать победу в матче с «Аугсбургом» (1:0).

Информация для ставок

• «Шальке» победил один раз из последних 15 матчей в чемпионате

• «Арминия» закончила последние четыре матча с исходом ТБ 2.5 мячей

• Пять из шести последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

• «Арминия» проиграла шесть последних официальных матчей против «Шальке» на своем поле

Прогноз

«Арминия» будет играть в этом матче только на победу, клуб имеет хорошие шансы прервать неудачную домашнюю серию в матче против ослабленного соперника, который покинет Бундеслигу по итогам сезона. Сделать ставку на победу «Арминии» по коэффициенту 1.76 можно в букмекерской конторе Мелбет.