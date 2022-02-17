«Арминия» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2022)

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вчера, 14:45

Ставки букмекеров

«Унион» считается фаворитом в данной встрече, и поставить на его победу можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.46. Сделать выбор в пользу «Арминии» предлагается по 2.95. Выбрать в линии ничью можно по 3.25.

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.11 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.73 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83

Форма команд

«Арминия» в прошлом туре прервала свою серию без поражений и как прежде нуждается в очках, чтобы не опуститься в зону вылета. Сейчас команда набрала 22 очка из занимает 15 место, лишь по дополнительным показателям опережает «Аугсбург». В поединке с командой из верхней части турнирной таблицы команду ждет непросто испытание, ведь линия атаки оставляет желать лучшего (21 забитый мяч). В прошлом туре «Арминия» проиграла «Хоффенхайму» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1).

«Унион» уже не играет в еврокубках и может полностью сконцентрироваться на чемпионате Германии. Коллектив в двух последних матчах не смог набрать очков и опустился на седьмое место с 34 очками и уступает двум клубам, идущим впереди лишь по дополнительным характеристикам. Если коллективу удастся добыть выездную победу над аутсайдером, вполне возможно, что он сможет подняться сразу на несколько позиций. Два последних поединка «Унион» завершились поражениями от «Боруссии» Д (0:3) и «Аугсбурга» (0:2).

Информация для ставок

«Арминия» проиграла три матча из последних десяти во всех турнирах

Шесть из семи домашних поединков «Арминии» завершились исходом «обе забьют»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, хоть и решают разные задачи. Предполагаем, что «Арминия» на своем поле сумеет собраться и добиться минимальной победы, забрав три очка. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Фонбет.