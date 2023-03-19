«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (19.03.2023)

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сегодня, 10:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.27. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 12, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Арсенал» вылетел из Лиги Европы, однако это может и положительно повлиять на команду в контексте борьбы за чемпионство. «Канониры» имеют серию побед в АПЛ и лидируют в турнирной таблице с 66 очками. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет пять пунктов и победа в предстоящей встрече очень важна для хозяев. В прошлой игре «Арсенал» проиграл в серии пенальти «Спортингу» (1:2) в Лиге Европы, а в чемпионате без проблем переиграл «Фулхэм» (3:0).

«Кристал Пэлас» давно не выигрывает в чемпионате Англии и с привычной для себя середины таблицы смещается ближе к ее низу. Сейчас клуб имеет в активе 27 баллов, что позволяет ему расположиться на 12 месте, но от зоны вылета их отделяет всего три очка. Даже ничейный результат в игре с «Арсеналом» станет хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Кристал Пэлас» уступил на выезде «Брайтону» (0:1), а ранее с тем же счетом проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» выиграл лишь две встречи из десяти последних на выезде

«Арсенал» выиграл два из пяти последних поединков с «Кристал Пэлас»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» находится в отличной форме несмотря на относительно случайный вылет из Лиги Европы и постарается не допустить осечки в не самом сложном матче сезона. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно сделать по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.