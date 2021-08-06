ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Арсенал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ (07.08.2021)

вчера, 20:46

«Арсенал» примет «Крылья Советов». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.312.63
Мелбет 3.03 3.35 2.48
1XBET 3.13 3.34 2.52
BetBoom 3.05 3.25 2.48

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Крылья Советов». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.30. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Арсенал» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб не смог набрать ни одного балла. Команда проиграла два первых матча и пропустила шесть мячей. Также клуб забил один гол. В товарищеских матчах «Арсенал» выглядел не лучшим образом, команда не может похвастаться обилием забитых мячей, но несмотря на это туляки развеяли слухи, что у них сменится тренерский штаб.

«Крылья Советов» провели шикарный сезон во второй по силе лиге России. Однако старт в РПЛ получился очень плохим. Команда проиграла два первых матча и не смогла набрать баллов. Клуб расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — три пропущенных и один забитый мяч.

Информация для ставок

● «Арсенал» проиграл три матча кряду
● «Крылья Советов» проиграли четыре поединка кряду
● «Арсенал» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — первый гол будет забит «Арсеналом» по коэффициенту 2.17. Также в этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.74 1.65 2.35
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 2.17 1.77
BetBoom 2.18 1.74 1.66 2.32 1.34 3.48
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100