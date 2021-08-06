«Арсенал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ (07.08.2021)

«Арсенал» примет «Крылья Советов». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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2 : 1
завершен
сегодня, 17:30
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Крылья Советов». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.30. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.90.
Форма команд
«Арсенал» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб не смог набрать ни одного балла. Команда проиграла два первых матча и пропустила шесть мячей. Также клуб забил один гол. В товарищеских матчах «Арсенал» выглядел не лучшим образом, команда не может похвастаться обилием забитых мячей, но несмотря на это туляки развеяли слухи, что у них сменится тренерский штаб.
«Крылья Советов» провели шикарный сезон во второй по силе лиге России. Однако старт в РПЛ получился очень плохим. Команда проиграла два первых матча и не смогла набрать баллов. Клуб расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — три пропущенных и один забитый мяч.
Информация для ставок
● «Арсенал» проиграл три матча кряду
● «Крылья Советов» проиграли четыре поединка кряду
● «Арсенал» пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — первый гол будет забит «Арсеналом» по коэффициенту 2.17. Также в этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97.