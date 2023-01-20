«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (22.01.2023)

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вчера, 22:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Арсенал» проводит отличный сезон и по игре команды можно сделать вывод, что Микель Артета построил боеспособный коллектив. «Канониры» лидируют в АПЛ с набранными 47 очками и опережает «Манчестер Сити» на пять очков, при это сыграв на одну игру меньше. В прошлом туре «Арсенал» выиграл принципиально важный матч с «Тоттенхэмом» (2:0), а девятого числа крупно обыграл «Оксфорд Юнайтед» в кубке ФА (3:0).

«Манчестер Юнайтед» оставляет после своих игр двоякое впечатление, однако «красные дьяволы» занимаю довольно высокую позицию, а именно третье место в турнирной таблице АПЛ . Коллектив набрал 39 очков и отстает от «соседей по городу» на три пункта. В матче с лидером чемпионата Англии можно будет посмотреть, насколько клуб готов еще бороться за чемпионство в этом сезоне. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и победой над «Манчестер Сити» (2:1).

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде

Три из четырех матчей между клубами на поле «Арсенала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» выиграл два из трех последних матчей с «Арсеналом»

Прогноз

«Арсенал» находится в идеальной форме на данном отрезке чемпионата и выступает на своем стадионе, что является большим преимуществом. Рекомендуем сделать ставку на победу «Арсенала» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.