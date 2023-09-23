«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (24.09.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «шпор» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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сегодня, 16:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Арсенал» неплохо начал сезон и за пять туров набрал 13 очков, что позволяет команде делить с конкурентами 2-4 места, уступая лидеру всего два пункта. В предстоящей встрече, которая является дерби северного Лондона, «канонирам» важно не только набрать очки, но и одолеть принципиального соперника на радость болельщикам. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Арсенал» разгромил ПСВ (4:0), а ранее минимально одолел «Эвертон» (1:0).
«Тоттенхэм» несмотря на отсутствие Харри Кейна добился хороших результатов и сейчас даже превосходит «Арсенал» по дополнительным показателям. Предстоящая встреча с главным «врагом» в АПЛ подогревает интерес болельщиков, которые надеются на положительный результат для «шпор». Два последних матча «Тоттенхэма» в АПЛ завершились победами над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Бернли» (5:2).
Информация для ставок
- «Арсенал» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- Девять из десяти последних выездных матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»
- «Арсенал» выиграл три из пяти последних матчей с «Тоттенхэмом» при двух поражениях
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Арсенал» находится в идеальной форме на данном отрезке чемпионата и выступает на своем стадионе, что является большим преимуществом. Рекомендуем сделать ставку на победу «Арсенала» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.