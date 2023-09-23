«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (24.09.2023)

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вчера, 10:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «шпор» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Арсенал» неплохо начал сезон и за пять туров набрал 13 очков, что позволяет команде делить с конкурентами 2-4 места, уступая лидеру всего два пункта. В предстоящей встрече, которая является дерби северного Лондона, «канонирам» важно не только набрать очки, но и одолеть принципиального соперника на радость болельщикам. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Арсенал» разгромил ПСВ (4:0), а ранее минимально одолел «Эвертон» (1:0).

«Тоттенхэм» несмотря на отсутствие Харри Кейна добился хороших результатов и сейчас даже превосходит «Арсенал» по дополнительным показателям. Предстоящая встреча с главным «врагом» в АПЛ подогревает интерес болельщиков, которые надеются на положительный результат для «шпор». Два последних матча «Тоттенхэма» в АПЛ завершились победами над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Бернли» (5:2).

Информация для ставок

«Арсенал» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних выездных матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» выиграл три из пяти последних матчей с «Тоттенхэмом» при двух поражениях

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» находится в идеальной форме на данном отрезке чемпионата и выступает на своем стадионе, что является большим преимуществом. Рекомендуем сделать ставку на победу «Арсенала» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.