«Арсенал» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч чемпионата Англии (09.05.2021)

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вчера, 07:13

«Арсенал» сыграет дома с «Вест Бромвичем» в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5, ничейный исход котируется в 4.35, Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.8.

Форма команд

«Арсенал» находится на непривычном для себя девятом месте. В 34 матчах клуб набрал 49 баллов. В нынешнем сезоне «канониры» выиграли 14 поединков, 7 раз сыграли вничью и проиграли в 13 матчах. В активе клуба 46 забитых и 37 пропущенных мячей. «Арсенал» играет с переменным успехом, чередуя победы, ничьи и поражения. На этой неделе команда покинула Лигу Европы, уступив в полуфинале «Вильярреалу». Теперь подопечные Микеля Артеты сосредоточат всё внимание на чемпионате.

«Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 26 баллов. В нынешнем сезоне клуб выиграл 5 поединков, 11 раз сыграл вничью и проиграл в 18 матчах. На счету «дроздов» 31 забитый гол и 65 пропущенных мячей. «Вест Бромвич» ужасно выступает в этом сезоне, команда пропускает больше всех в лиге, однако проиграла всего 1 раз за последние 5 туров и способа отнять очки у «Арсенала».

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не побеждает три матча кряду

«Арсенал» забил шесть голов в последних пяти играх

У «Арсенала» одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.08. Также можно поставить на победу «Вест Бромвича» или ничейный исход по коэффициенту 2.6.