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«Арсенал» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч чемпионата Англии (09.05.2021)

вчера, 07:13

«Арсенал» сыграет дома с «Вест Бромвичем» в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.607.33
BetBoom 1.48 4.52 7.45

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5, ничейный исход котируется в 4.35, Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.8.

Форма команд

«Арсенал» находится на непривычном для себя девятом месте. В 34 матчах клуб набрал 49 баллов. В нынешнем сезоне «канониры» выиграли 14 поединков, 7 раз сыграли вничью и проиграли в 13 матчах. В активе клуба 46 забитых и 37 пропущенных мячей. «Арсенал» играет с переменным успехом, чередуя победы, ничьи и поражения. На этой неделе команда покинула Лигу Европы, уступив в полуфинале «Вильярреалу». Теперь подопечные Микеля Артеты сосредоточат всё внимание на чемпионате.

«Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 26 баллов. В нынешнем сезоне клуб выиграл 5 поединков, 11 раз сыграл вничью и проиграл в 18 матчах. На счету «дроздов» 31 забитый гол и 65 пропущенных мячей. «Вест Бромвич» ужасно выступает в этом сезоне, команда пропускает больше всех в лиге, однако проиграла всего 1 раз за последние 5 туров и способа отнять очки у «Арсенала».

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» не побеждает три матча кряду
  • «Арсенал» забил шесть голов в последних пяти играх
  • У «Арсенала» одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.08. Также можно поставить на победу «Вест Бромвича» или ничейный исход по коэффициенту 2.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.64 2.39
1XBET 3.26 1.34 2.19 1.79 1.67 2.21
BetBoom 3.41 1.34 2.15 1.74 1.68 2.26
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вест Бромвич»
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