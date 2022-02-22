«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Премьер-лиги (24.02.2022)

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вчера, 16:49

В четверг, 24 февраля 2022 года, состоится поединок «Арсенал — Вулверхэмптон». Матч пройдет в рамках очередного тура чемпионата Англии по футболу. Игру принимает стадион «Эмирейтс». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Вулверхэмптона» в 5.90. Дополнительная ставка на грядущий поединок — обе команды забьют по 2.07.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Арсенала» шестое место в турнирной таблице. В активе клуба — 42 пункта. У коллектива 13 побед, три ничьих и семь поражений. «Арсенал» выиграл 13 поединков, трижды играл вничью и проиграл в семи встречах. У этого клуба в АПЛ 36 забитых и 26 пропущенных мячей. В последних матчах «Арсенал» выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — победа над «Брентфордом» со счетом 2:1, а также над «Вулверхэмптоном» 0:1 и ничейный исход с «Бёрнли» 0:0.

«Вулверхэмптон» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 баллов. У коллектива 12 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 18 мячей. В последних встречах «волки» выглядят хорошо и лишь раз потеряли очки — поражение от «Арсенала» 0:1. Также были победы над «Тоттенхэмом» со счетом 0:2 и над «Лестером» 2:1.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл два матча из последних пяти

«Арсенал» не проигрывает три поединка кряду

У «Вулверхэмптона» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.40. Эти команды способны выдать голевое шоу.