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«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Премьер-лиги (24.02.2022)

вчера, 16:49

В четверг, 24 февраля 2022 года, состоится поединок «Арсенал — Вулверхэмптон». Матч пройдет в рамках очередного тура чемпионата Англии по футболу. Игру принимает стадион «Эмирейтс». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.906.13
Фонбет 1.63 3.75 5.90
Мелбет 1.68 3.88 6.15
1XBET 1.68 3.88 6.15

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Вулверхэмптона» в 5.90. Дополнительная ставка на грядущий поединок — обе команды забьют по 2.07.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Арсенала» шестое место в турнирной таблице. В активе клуба — 42 пункта. У коллектива 13 побед, три ничьих и семь поражений. «Арсенал» выиграл 13 поединков, трижды играл вничью и проиграл в семи встречах. У этого клуба в АПЛ 36 забитых и 26 пропущенных мячей. В последних матчах «Арсенал» выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — победа над «Брентфордом» со счетом 2:1, а также над «Вулверхэмптоном» 0:1 и ничейный исход с «Бёрнли» 0:0.

«Вулверхэмптон» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 баллов. У коллектива 12 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 18 мячей. В последних встречах «волки» выглядят хорошо и лишь раз потеряли очки — поражение от «Арсенала» 0:1. Также были победы над «Тоттенхэмом» со счетом 0:2 и над «Лестером» 2:1.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» проиграл два матча из последних пяти
  • «Арсенал» не проигрывает три поединка кряду
  • У «Вулверхэмптона» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.40. Эти команды способны выдать голевое шоу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.71 1.69 2.28 1.33 3.56
Фонбет 1.65 2.20
Мелбет 1.72 2.31
1XBET 1.72 2.31
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Лондонская команда после слабого старта в АПЛ набрала обороты и сейчас "пушкари" выбрались на 6ое место, отставая от зоны ЛЧ на 4 очка. Команда Артеты победила в 2х последних матчах и в хорошем настроении подходит к противостоянию с "волками"...."Волки" в последнее время сильно ожили и вывели себя из середины таблицы аж на 7ое место в чемпионате, в 2х очках отставания от Арсенала.... Есть все основания играть здесь гол гостей. "Волки" очень техничны и подвижны, их нападение с Поденсе и Хименесом при поддержке Рубена Невеша весьма эффективно, тогда как в обороне красно-белых извечные проблемы, ну и Вулверхемптон в ворота соперника забивает в 5ти из 7ми последних матчей. Учитывая напряженную борьбу команд за еврокубки и ЛЧ, нас ждет огненный поединок, где гол гостей с таким кефом и с учетом их формы выглядит "валуйно" сейчас.....Исходя из всего, мой прогноз гости забьют: Да
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