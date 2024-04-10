«Астон Вилла» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги конференций (11.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Лилля» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Астон Вилла» потеряла стабильность в последних матчах и в прошлом туре уступила свое четвертое место в таблице «Тоттенхэму». Теперь команда имеет равное количество очков со «шпорами», но сыграла на одну игру больше. Коллектив хочет добиться серьезных результатов и в Лиге конференций, поэтому гостям в первой игре в Англии придется нелегко. В прошлом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом» (3:3), а ранее крупно проиграла на выезде «Манчестер Сити» (1:4).
«Лилль» проводит неплохой сезон под руководством португальского специалиста Пауло Фонсеки и пытается финишировать в зоне Лиги чемпионов. Пока это ему удается, ведь клуба идет на четвертом месте с 49 баллами и уже на пять пунктов опережает «Ниццу». Гости понимают всю серьезность соперника, поэтому наверняка захотят сыграть прагматично и без голевой феерии, чтобы перенести решение вопроса на ответный матч во Францию. Два последних поединка «Лилля» завершились победами над такими непростыми оппонентами, как «Марсель» (3:1) и «Ланс» (2:1).
Информация для ставок
- «Астон Вилла» проиграла только два из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
- Два последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Астон Вилла» будет иметь преимущество и наверняка сможет добиться хотя бы минимального преимущества перед своим соперником. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.