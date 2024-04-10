«Астон Вилла» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги конференций (11.04.2024)

1712779718

вчера, 23:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Лилля» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Астон Вилла» потеряла стабильность в последних матчах и в прошлом туре уступила свое четвертое место в таблице «Тоттенхэму». Теперь команда имеет равное количество очков со «шпорами», но сыграла на одну игру больше. Коллектив хочет добиться серьезных результатов и в Лиге конференций, поэтому гостям в первой игре в Англии придется нелегко. В прошлом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом» (3:3), а ранее крупно проиграла на выезде «Манчестер Сити» (1:4).

«Лилль» проводит неплохой сезон под руководством португальского специалиста Пауло Фонсеки и пытается финишировать в зоне Лиги чемпионов. Пока это ему удается, ведь клуба идет на четвертом месте с 49 баллами и уже на пять пунктов опережает «Ниццу». Гости понимают всю серьезность соперника, поэтому наверняка захотят сыграть прагматично и без голевой феерии, чтобы перенести решение вопроса на ответный матч во Францию. Два последних поединка «Лилля» завершились победами над такими непростыми оппонентами, как «Марсель» (3:1) и «Ланс» (2:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» проиграла только два из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»

Два последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Астон Вилла» будет иметь преимущество и наверняка сможет добиться хотя бы минимального преимущества перед своим соперником. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.