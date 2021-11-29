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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

29 ноября 2021, 17:41

1 декабря 2021 года «Астон Вилла» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 14-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.665.201.39
Фонбет 7.50 5.20 1.38
Мелбет 9.00 5.30 1.39
1XBET 9.00 5.30 1.39
BetBoom 8.53 5.15 1.38

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.33. Ничейный исход оценивается в 5.30, а победа хозяев поля по 8.80.

Форма команд

«Астон Вилла» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 16 баллов. Клуб возглавил Стивен Джеррард, который до сих пор не проигрывает с момента назначения на пост. Всего у «Виллы» пять побед, одна ничья и семь поражений. У «Астон Виллы» 18 забитых и 21 пропущенный мяч.

«Манчестер Сити» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 26 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в тех же двух встречах. Всего у «Сити» 25 забитых и шесть пропущенных.

Информация для ставок

● «Манчестер Сити» выиграл четыре матча кряду
● «Астон Вилла» выиграла два матча из последних пяти
● У «Манчестер Сити» семь забитых мячей за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Астон Виллы“» по коэффициенту 3.30. Команда Хосепа Гвардиолы играет отлично в последних матчах, но и «Вилла» хороша с момента назначения Джеррарда.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.63 1.32 2.22 1.73 1.75 2.19
Мелбет 2.26 1.74
1XBET 2.26 1.74
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Все комментарии
Gahi
Gahi
29 ноября в 18:27
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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njn32p9x24u9
29 ноября в 17:44
Футбольный клуб Манчестер Сити выиграет матч.
59xc9dgz6j63
59xc9dgz6j63
29 ноября в 17:42
Футбольный клуб Манчестер Сити одержит победу
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