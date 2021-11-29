«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

1638196877

29 ноября 2021, 17:41

1 декабря 2021 года «Астон Вилла» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 14-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.33. Ничейный исход оценивается в 5.30, а победа хозяев поля по 8.80.

Форма команд

«Астон Вилла» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 16 баллов. Клуб возглавил Стивен Джеррард, который до сих пор не проигрывает с момента назначения на пост. Всего у «Виллы» пять побед, одна ничья и семь поражений. У «Астон Виллы» 18 забитых и 21 пропущенный мяч.

«Манчестер Сити» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 26 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в тех же двух встречах. Всего у «Сити» 25 забитых и шесть пропущенных.

Информация для ставок

● «Манчестер Сити» выиграл четыре матча кряду

● «Астон Вилла» выиграла два матча из последних пяти

● У «Манчестер Сити» семь забитых мячей за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Астон Виллы“» по коэффициенту 3.30. Команда Хосепа Гвардиолы играет отлично в последних матчах, но и «Вилла» хороша с момента назначения Джеррарда.