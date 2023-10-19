«Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (22.10.2023)

1697733008

вчера, 19:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Рубина» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Астон Вилла» продолжает яркие выступления прошлого сезона и в этом футбольном году. Команда идет на пятом месте с 16 баллами, а также паралелльно выступает в Лиге Конференций. Коллектив обходит нынешнего соперника всего на два пункта, поэтому постарается как минимум не проиграть предстоящую встречу. В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» сыграла вничью на выезде с «Вулверхэмптоном» (1:1), а в Лиге Конференций одолела «Зринськи Мостар» (1:0).

«Вест Хэм» также уверенно держится в первой половине турнирной таблицы и участвует в Лиге Европы. В активе молотобойцов 14 баллов в турнирной таблице АПЛ и чтобы подняться выше необходимо обыгрывать сопеников подобных «Астон Вилле». В любом случае победа гарантирует гостям продвижение вверх. Два последних матча «Вест Хэма» завершились ничьей с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2) и победой в Лиге Европы над «Фрайбургом» (2:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Астон Вилла» выиграла восемь домашних поединков из десяти во всех турнирах

«Молотобойцы» обыгрывали «Астон Виллу» в четырех из пяти последних встречах

Шесть из семи последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды в личных встречах часто отличаются голами в ворота соперника, поэтому предлагаем сделать ставку и в этот раз на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.