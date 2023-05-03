«Аталанта» — «Специя». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

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вчера, 08:34

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Рискнуть на триумф «Специи» можно за 7.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Аталанта» из-за потерь очков несколько туров назад выпала из зоны еврокубков и теперь должна приложить максимум усилий, чтобы вернуться туда. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 55 очками и отстает сразу от трех соперников на два балла. Таким образом хозяевам нужно обязательно побеждать, чтобы вклиниться в борьбу за высокие места. Два последних поединка команды из Бергамо выиграла у «Торино» (2:1) и «Ромы» (3:1).

«Специя» уже давно не побеждает в чемпионате Италии и сейчас опережает конкурента из зоны вылета лишь по дополнительным показателям. В активе клуба 27 баллов и любая следующая осечка может отправить команду в «красную зону». В предстоящей встрече с мотивированной «Аталантой» гостей устроит даже ничейный результат. В прошлом туре «Специя» уступила на своем поле «Монце» (0:2), а ранее поделила очки с «Сампдорией» (1:1).

Информация для ставок

«Специя» не может победить уже шесть матчей подряд

«Аталанта» выиграла шесть из десяти последних матчей на своем стадионе

«Аталанта» выиграл у «Специи» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить, что хозяева добьются победы с форой (-1.5), и наберут три очка в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.