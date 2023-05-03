Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Аталанта» — «Специя». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

вчера, 08:34
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Рискнуть на триумф «Специи» можно за 7.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.435.147.49
Pari 1.35 5.20 8.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Аталанта» из-за потерь очков несколько туров назад выпала из зоны еврокубков и теперь должна приложить максимум усилий, чтобы вернуться туда. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 55 очками и отстает сразу от трех соперников на два балла. Таким образом хозяевам нужно обязательно побеждать, чтобы вклиниться в борьбу за высокие места. Два последних поединка команды из Бергамо выиграла у «Торино» (2:1) и «Ромы» (3:1).

«Специя» уже давно не побеждает в чемпионате Италии и сейчас опережает конкурента из зоны вылета лишь по дополнительным показателям. В активе клуба 27 баллов и любая следующая осечка может отправить команду в «красную зону». В предстоящей встрече с мотивированной «Аталантой» гостей устроит даже ничейный результат. В прошлом туре «Специя» уступила на своем поле «Монце» (0:2), а ранее поделила очки с «Сампдорией» (1:1).

Информация для ставок

  • «Специя» не может победить уже шесть матчей подряд
  • «Аталанта» выиграла шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
  • «Аталанта» выиграл у «Специи» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить, что хозяева добьются победы с форой (-1.5), и наберут три очка в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.11 1.26 2.48 1.60 1.94 1.96
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 