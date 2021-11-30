«Аталанта» – «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.11.2021)

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вчера, 13:43

В рамках очередного тура итальянской Серии А состоится встреча «Аталанты» и «Венеции». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.72 на победу «Аталанты» с форой (-1.5). Она и является фаворитом данной встречи. Поставить на победу «Венеции» можно по коэффициенту 11.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.6. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Аталанта» продолжает активную борьбу на два фронта, коллектив старается в Лиге чемпионов и в национальном чемпионате демонстрировать достойные результаты, о чем свидетельствует беспроигрышная серия. В крайнем матче Серии А клуб из Бергамо на выезде минимально переиграл «Ювентус» (0:1), а в Лиге чемпионов расписал невероятную голевую ничью с «Янг Бойз» (3:3).

«Венеция» после 14 поединков идет на 16-м месте и старается держаться на расстоянии от зоны вылета. Сейчас оно составляет пять очков. В двух минувших встречах команда играла с коллективами разного уровня. «Болонья» была обыграна (1:0), а с «Интером» последовало поражение (0:2).

Информация для ставок

«Аталанта» не проигрывает восемь матчей подряд (четыре победы и четыре ничьи)

«Венеция» на выезде одержала лишь одну победу в крайних пяти играх

Восемь из десяти последних поединков с участием «Аталанты» завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Венеция» забивает минимум один гол в восьми из десяти последних матчей

Прогноз

«Аталанта» с первых минут возьмет игру под свой контроль и начнет создавать опасные моменты. Все должно завершиться уверенной победой хозяев, а потому рекомендуем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.