«Атланта» — «Орландо Сити». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 09:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на триумф гостей можно за 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Атланта» показывает средние результаты и в последних пяти турах смогла набрать только семь очков. Команда занимает пятое место с 35 баллами и всего на один пункт опережает нынешнего соперника, который является прямым конкурентом за места в плей-офф. В прошлом туре чемпионата США «Атланта» проиграла на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2), а ранее переиграла на выезде «Монреаль» (1:0).

«Орландо Сити» имеет похожую ситуацию, как и у «Атланты», поэтому клуб нуждается в победах и набранных баллах, которые не позволят им вылететь из зоны плей-офф. Сейчас команда имеет в своем активе 34 балла и на пять пунктов опережает девятое место. Два последних матча «Орландо Сити» в МЛС завершились крупным поражением от «Реал Солт-Лейк» (0:4) и победой над «Торонто» с этим же счетом (4:0).

Информация для ставок

«Орландо Сити» не может выиграть на выезде уже три поединка подряд

«Атланта» выиграла только три матча из десяти последних в МЛС

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атланта» выиграла два из пяти последних матчей у «Орландо Сити»

Прогноз

«Атланта» играет на своем стадионе и будет более мотивирована достичь победного результата, что вполне вероятно сделать. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.