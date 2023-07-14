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«Атланта» — «Орландо Сити». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

сегодня, 09:57
Атланта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Рискнуть на триумф гостей можно за 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

США. МЛС 2023
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышНичья
- : -
16 июля 2023, 02:30
воскресенье
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.083.803.52
Pari 2.00 3.75 3.45

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Атланта» показывает средние результаты и в последних пяти турах смогла набрать только семь очков. Команда занимает пятое место с 35 баллами и всего на один пункт опережает нынешнего соперника, который является прямым конкурентом за места в плей-офф. В прошлом туре чемпионата США «Атланта» проиграла на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2), а ранее переиграла на выезде «Монреаль» (1:0).

«Орландо Сити» имеет похожую ситуацию, как и у «Атланты», поэтому клуб нуждается в победах и набранных баллах, которые не позволят им вылететь из зоны плей-офф. Сейчас команда имеет в своем активе 34 балла и на пять пунктов опережает девятое место. Два последних матча «Орландо Сити» в МЛС завершились крупным поражением от «Реал Солт-Лейк» (0:4) и победой над «Торонто» с этим же счетом (4:0).

Информация для ставок

  • «Орландо Сити» не может выиграть на выезде уже три поединка подряд
  • «Атланта» выиграла только три матча из десяти последних в МЛС
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Атланта» выиграла два из пяти последних матчей у «Орландо Сити»

Прогноз

«Атланта» играет на своем стадионе и будет более мотивирована достичь победного результата, что вполне вероятно сделать. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.75 2.16
Pari 2.18 1.68
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