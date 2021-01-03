«Атлетик» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (03.01.2021)

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03 января 2021, 08:56

3 января «Атлетик» Бильбао встречается с «Эльче». Увидим ли мы интригу в грядущем противостоянии?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены котировки на это противостояние. «Атлетик» Бильбао является фаворитом этой игры. Сделать ставку на победу хозяев можно за коэффициент 1,56, ничья представлена на отметке 3,82, а сыграть триумф команды гостей можно будет за 7,40.

Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Меньше можно взять за 1,62, а больше за 2,44.

Форма команд

«Атлетик» Бильбао не выигрывает на протяжении двух последних матчей – ничья с «Вильярреалом» (1:1) и поражение от «Реала Сосьедад» (0:1). Эти результаты отбросили команду на тринадцатую позицию. Отрыв от зоны вылета составляет три очка. В лазарете клуба находятся три игрока.

«Эльче» в двух последних поединках сыграл вничью – с «Осасуной» (2:2) и мадридским «Реалом» (1:1). Эти результаты позволили команде зацепиться за шестнадцатое место в Примере. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь одно очко, но есть две игры в запасе. «Эльче» слишком мало забивает – 13 мячей.

Информация для ставок

«Атлетик» Бильбао выиграл пять из 10 последних домашних матчей

«Эльче» победил в пяти из 10 последних выездных поединках

В последнем очном противостоянии команд в основное время была зафиксирована ничья

«Атлетик» победил в трех из 10 последних встречах

Прогноз

Все-таки коллектив из Бильбао заслуженно является фаворитом матча. В активе команды есть возможность для ротации и желание прибавлять с каждым проведенным поединком. «Атлетик» должен добиться победы и поправить свои дела в турнирной таблице. Сделать это можно за счет качественной игры в обороне и стремительного перехода из обороны в атаку. Сыграть этот исход в букмекерской конторе Мелбет можно с котировкой 1,56.