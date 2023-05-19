«Атлетико» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.05.2023)

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вчера, 11:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа «Осасуны» оценивается по коэффициенту 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Атлетико» после неожиданного поражения в прошлом туре вновь уступил вторую позицию «Реалу» и с 69 баллами занимает только третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В домашней встрече с «Осасуной» у хозяев будет хорошая возможность побороться за три очка и вновь навязать борьбу сливочным за серебряные медали. Два последних матча «матрасников» завершились минимальным поражением от «Эльче» (0:1) и разгромом «Кадиса» (5:1).

«Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании и делит свое место еще с двумя прямыми конкурентами. Коллектив имеет небольшие шансы побороться за место в Лиге Конференций, однако для этого необходимо набирать как можно больше очков. В прошлом туре «Осасуна» обыграла на своем поле «Альмерию» (3:1), а ранее уступила на выезде «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

«Осасуна» выиграла только два выездных матча из десяти последних

«Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей при трех

«Осасуна» проиграла девять последних матчей с «Атлетико»

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, одна из команд часто не может отличиться забитым мячом. Предлагаем и сейчас сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.