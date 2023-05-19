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«Атлетико» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.05.2023)

вчера, 11:16
Атлетико

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа «Осасуны» оценивается по коэффициенту 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.444.867.57
Pari 1.42 4.70 7.60

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Атлетико» после неожиданного поражения в прошлом туре вновь уступил вторую позицию «Реалу» и с 69 баллами занимает только третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В домашней встрече с «Осасуной» у хозяев будет хорошая возможность побороться за три очка и вновь навязать борьбу сливочным за серебряные медали. Два последних матча «матрасников» завершились минимальным поражением от «Эльче» (0:1) и разгромом «Кадиса» (5:1).

«Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании и делит свое место еще с двумя прямыми конкурентами. Коллектив имеет небольшие шансы побороться за место в Лиге Конференций, однако для этого необходимо набирать как можно больше очков. В прошлом туре «Осасуна» обыграла на своем поле «Альмерию» (3:1), а ранее уступила на выезде «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

  • «Осасуна» выиграла только два выездных матча из десяти последних
  • «Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей при трех
  • «Осасуна» проиграла девять последних матчей с «Атлетико»
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, одна из команд часто не может отличиться забитым мячом. Предлагаем и сейчас сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.38 2.09 1.80 1.63 2.39
Pari 2.05 1.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:41
В этом матче победу должна одержать команда хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этой игре. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:43
После сенсационного поражения от Эльче в предыдущем туре, "матрасники" просто обязаны реабилитироваться перед своими фанатами и брать три очка в домашнем матче против середняка чемпионата. Брать минусовую фору хозяев не хочется, потому что гости вполне умеют сушить поединки, в том числе и против топовых соперников. Но вот в гол Осасуны мне почему-то совсем не верится. Не внушает их атака доверия в последнее время. Да и в целом по сезону команду нельзя назвать очень результативной - в 34-х Примеры турах "красные" организовали лишь 32 взятия ворот соперников, забивая в среднем даже меньше гола за игру. А хозяевам пора бы уже наконец-то сыграть на ноль. Соперник для этого - удобный. В двух предыдущих очных поединках Атлетико брал верх над ним в гостях: 1-0 и 3-0. А в последней личной встрече на своём поле тоже выиграл всухую (1-0). Мой прогноз - Осасуна не забьёт!
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