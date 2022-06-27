«Атлетико Тукуман» – «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.06.2022)

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27 июня 2022, 17:02

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче принято считать «Годой-Крус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. Выбрать победителями гостей можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Атлетико Тукуман» еще не проигрывал на новом этапе чемпионата Аргентины, однако большинство его матчей завершились вничью. Клуб имеет шесть очков в своем активе после четырех туров, что позволяет ему располагаться на 17 месте. В матче с «Годой-Крус» команды решат, кто из них сможет продвинуться сразу на несколько позиций в случае победы. Два последних поединка «Атлетико Тукуман» завершились поражением в кубке от «Индепендьенте» (0:1) и ничьей с «Ураканом» (0:0) в чемпионате.

«Годой-Крус» имеет аналогичное количество очков в чемпионате и опережает соперника только за счет дополнительных показателей. Клуб проиграл два выездных матча в чемпионате, и предстоящая встреча также вызывает подозрение у болельщиков. Тем не менее, любые серии заканчиваются, и футболисты приложат максимум усилий, чтобы набрать очки. В прошлом туре «Годой-Крус» одержал победу над «Дефенса и Хустисия» (2:1), а ранее минимально уступил «Росарио Сентраль» (0:1).

Информация для ставок

«Атлетико Тукуман» выиграл только один матч из шести последних

«Годой-Крус» проиграл три последних матча на выезде

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико Тукуман» не проиграл ни одного матча «Годой-Крус» на своем стадионе

Прогноз

В предстоящем поединке есть только условный фаворит, поэтому рекомендуем обратить внимание на статистику и сделать выбор в пользу хозяев. Предлагаем сделать ставку на победу «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75.