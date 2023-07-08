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«Атлетико» Тукуман – «Химнасия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (12.07.2023)

вчера, 11:06
Химнасия

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Тукуман, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. Выбрать успех «Химнасии» можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.123.074.03
Pari 2.08 3.10 4.05

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Атлетико Тукуман» радует своих болельщиков последними результатами, но находится достаточно далеко от зоны плей-офф. Команда располагается на 19 месте 27 баллами и отстает от нынешнего составляет всего один пункт. В случае победы хозяева смогут обойти «Химнасию» в турнирной таблице, что является лучшей мотивацией. Два последних поединка «Атлетико Тукуман» завершились минимальными победами над «Ураканом» (1:0) и «Унион» (1:0).

«Химнасия» имеет похожую ситуацию со своим оппонентом и также рассчитывает еще побороться за зону плей-офф, от которого сейчас отстает на шесть пунктов. Чтобы стать ближе к своей цели, гостям очень важно победить в матче с прямым конкурентом, но сделать это будет непросто. В прошлом матче «Химнасия» сыграла вничью с «Индепендьенте» (1:1), а ранее поделила очки с «Ньюэллс Олд Бойс» (2:2).

Информация для ставок

  • «Атлетико» Тукуман выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Химнасия» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
  • «Атлетико» Тукуман выиграл два из пяти последних матчей с «Химнасией» при трех поражениях

Прогноз

«Атлетико» Тукуман заметно улучшил свои результаты и намерен побеждать на своем поле, учитывая не самые лучшие показатели «Химнасии» на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.90 1.52 2.58
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:47
Соперники соседи по турнирной таблице , поэтому осторожно 1Х.
Гость
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