«Атлетико» Тукуман – «Химнасия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (12.07.2023)

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вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Тукуман, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. Выбрать успех «Химнасии» можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Атлетико Тукуман» радует своих болельщиков последними результатами, но находится достаточно далеко от зоны плей-офф. Команда располагается на 19 месте 27 баллами и отстает от нынешнего составляет всего один пункт. В случае победы хозяева смогут обойти «Химнасию» в турнирной таблице, что является лучшей мотивацией. Два последних поединка «Атлетико Тукуман» завершились минимальными победами над «Ураканом» (1:0) и «Унион» (1:0).

«Химнасия» имеет похожую ситуацию со своим оппонентом и также рассчитывает еще побороться за зону плей-офф, от которого сейчас отстает на шесть пунктов. Чтобы стать ближе к своей цели, гостям очень важно победить в матче с прямым конкурентом, но сделать это будет непросто. В прошлом матче «Химнасия» сыграла вничью с «Индепендьенте» (1:1), а ранее поделила очки с «Ньюэллс Олд Бойс» (2:2).

Информация для ставок

«Атлетико» Тукуман выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Химнасия» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

«Атлетико» Тукуман выиграл два из пяти последних матчей с «Химнасией» при трех поражениях

Прогноз

«Атлетико» Тукуман заметно улучшил свои результаты и намерен побеждать на своем поле, учитывая не самые лучшие показатели «Химнасии» на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.