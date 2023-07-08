«Атлетико» Тукуман – «Химнасия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (12.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Тукуман, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. Выбрать успех «Химнасии» можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.
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12 июля 2023, 03:30
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.52.
Форма команд
«Атлетико Тукуман» радует своих болельщиков последними результатами, но находится достаточно далеко от зоны плей-офф. Команда располагается на 19 месте 27 баллами и отстает от нынешнего составляет всего один пункт. В случае победы хозяева смогут обойти «Химнасию» в турнирной таблице, что является лучшей мотивацией. Два последних поединка «Атлетико Тукуман» завершились минимальными победами над «Ураканом» (1:0) и «Унион» (1:0).
«Химнасия» имеет похожую ситуацию со своим оппонентом и также рассчитывает еще побороться за зону плей-офф, от которого сейчас отстает на шесть пунктов. Чтобы стать ближе к своей цели, гостям очень важно победить в матче с прямым конкурентом, но сделать это будет непросто. В прошлом матче «Химнасия» сыграла вничью с «Индепендьенте» (1:1), а ранее поделила очки с «Ньюэллс Олд Бойс» (2:2).
Информация для ставок
- «Атлетико» Тукуман выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- «Химнасия» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
- «Атлетико» Тукуман выиграл два из пяти последних матчей с «Химнасией» при трех поражениях
Прогноз
«Атлетико» Тукуман заметно улучшил свои результаты и намерен побеждать на своем поле, учитывая не самые лучшие показатели «Химнасии» на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.