«Атлетико» Тукуман – «Индепендьенте». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (23.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Тукуман, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Выбрать успех «Индепендьенте» можно за 3.35, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.
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23 июля 2023, 22:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.53.
Форма команд
«Атлетико Тукуман» набрал 10 очков в пяти последних турах и может быть доволен результатом, однако положение команды в таблице все еще вызывает опасения. Команда располагается на 16 месте с 31 баллом и отстает на два пункта от ближайшего соперника. Чтобы побороться за плей-офф, хозяевам в следующих встречах стоит выступить как минимум не хуже. Два последних матча «Атлетико» Тукуман завершились ничьей с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0) и домашней победой над «Химнасией» (2:0).
«Индепендьенте» также не радует болельщиков и руководство хорошим турнирным положением и вовсе отстает от нынешнего соперника на три пункта. Команда чередует победы и поражения, что говорит о нехватке стабильности, что влияет на ее текущее место. В выездной игре с набравшим ход «Атлетико» Тукуман у гостей будет меньше шансов, но при хорошей реализации, шансы набрать очки определенно будут. В прошлом туре «Индепендьенте» переиграл на выезде «Сентраль Кордоба» (1:0), а ранее уступил «Ньюэллс Олд Бойз» (0:2).
Информация для ставок
- «Атлетико» Тукуман проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Индепендьенте» выиграл только один выездной поединок из десяти последних
- «Атлетико» Тукуман выиграл три из пяти последних матчей с «Индепендьенте» при одном поражении
Прогноз
«Атлетико» Тукуман заметно улучшил свои результаты и намерен побеждать на своем поле, учитывая не самые лучшие показатели «Индепендьете» на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.