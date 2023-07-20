«Атлетико» Тукуман – «Индепендьенте». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (23.07.2023)

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вчера, 16:32

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Атлетико» Тукуман, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Выбрать успех «Индепендьенте» можно за 3.35, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Атлетико Тукуман» набрал 10 очков в пяти последних турах и может быть доволен результатом, однако положение команды в таблице все еще вызывает опасения. Команда располагается на 16 месте с 31 баллом и отстает на два пункта от ближайшего соперника. Чтобы побороться за плей-офф, хозяевам в следующих встречах стоит выступить как минимум не хуже. Два последних матча «Атлетико» Тукуман завершились ничьей с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0) и домашней победой над «Химнасией» (2:0).

«Индепендьенте» также не радует болельщиков и руководство хорошим турнирным положением и вовсе отстает от нынешнего соперника на три пункта. Команда чередует победы и поражения, что говорит о нехватке стабильности, что влияет на ее текущее место. В выездной игре с набравшим ход «Атлетико» Тукуман у гостей будет меньше шансов, но при хорошей реализации, шансы набрать очки определенно будут. В прошлом туре «Индепендьенте» переиграл на выезде «Сентраль Кордоба» (1:0), а ранее уступил «Ньюэллс Олд Бойз» (0:2).

Информация для ставок

«Атлетико» Тукуман проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Индепендьенте» выиграл только один выездной поединок из десяти последних

«Атлетико» Тукуман выиграл три из пяти последних матчей с «Индепендьенте» при одном поражении

Прогноз

«Атлетико» Тукуман заметно улучшил свои результаты и намерен побеждать на своем поле, учитывая не самые лучшие показатели «Индепендьете» на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.