«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (29.08.2021)

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сегодня, 17:00

«Атлетико» сыграет против «Вильярреала». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Вильярреала» за 5.50.

Форма команд

«Атлетико» набрал в этом сезоне шесть баллов. В первом же туре клуб обыграл «Сельту» со счетом 2:1, а затем выиграл у «Эльче» 1:0. Команда расположилась на четвертой строчке в таблице. Клуб хорошо усилился и выглядит одним из претендентов на золотые медали в этом сезоне. «Атлетико» хорошо проявил себя и в товарищеских поединках, команда много забивала и мало пропускала. В последнее время «матрасники» стали больше забивать.

«Вильярреал» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала два балла. В нынешнем сезоне у «подводной лодки» не все так хорошо, как хотелось бы руководству. «Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» 0:0, а во втором туре не смог обыграть «Эспаньол», в этом поединке клуб также не смог отметиться забитыми мячами. Также «Вильярреал» проиграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА .

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл три матча из последних пяти

«Вильярреал» не побеждает девять игр кряду

«Атлетико» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Атлетико», как и прежде, считается фаворитом в матчах против слабых соперников. «Вильярреал» сейчас находится в плохой форме и не выглядит коллективом, который способен отнять очки у «Атлетико». В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу любой из команд с разницей в один мяч по коэффициенту 2.35.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Хетафе» в матче с «Барселоной».