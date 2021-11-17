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«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (19.11.2021)

17 ноября 2021, 17:50

В 12-м туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к «Аугсбургу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Аугсбург
Бавария
2 : 1
завершен
19 ноября 2021, 22:30
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
14.528.111.19
Фонбет 15.50 7.80 1.20
Мелбет 15.30 8.96 1.17
1XBET 13.50 8.00 1.22
BetBoom 13.79 7.68 1.19

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.2. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 4 и ТМ 4 по коэффициенту 1.81. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Бавария» продолжает не замечать никого на своем пути и заслуженно лидирует в Бундеслиге, набрав 28 очков. Коллектив опережает ближайшего конкурента на четыре балла и не собирается сбавлять обороты на пути к очередному чемпионству, которое не отдает уже несколько сезонов подряд. Последние две встречи «Баварии» завершились победами над «Фрайбургом» (2:1) и «Унионом» (5:2).

«Аугсбург» набрал девять очков за предыдущих 11 туров, что является довольно слабым результатом. Команда находится в зоне вылета, чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения и по возможности усиливать состав в зимнее трансферное окно. В прошлой игре «Аугсбург» уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1), а ранее крупно обыграл на своем поле «Штутгарт» (4:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Аугсбург» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле
  • «Бавария» выиграла восемь из десяти матчей с «Аугсбургом», а два поединка свела к ничейному результату.

Прогноз

«Бавария» является явным фаворитом всей Бундеслиги, а поэтому мы предполагаем, что аутсайдер чемпионата не сможет составить конкуренцию сильнейшему клубу Германии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Баварии» с форой (-2) по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36
Мелбет 3.80 1.28
1XBET 11.00 1.05
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shlomo
shlomo
17 ноября в 19:59
Бавария выиграет и притом крупно
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