«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (19.11.2021)

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17 ноября 2021, 17:50

В 12-м туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к «Аугсбургу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.2. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 4 и ТМ 4 по коэффициенту 1.81. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Бавария» продолжает не замечать никого на своем пути и заслуженно лидирует в Бундеслиге, набрав 28 очков. Коллектив опережает ближайшего конкурента на четыре балла и не собирается сбавлять обороты на пути к очередному чемпионству, которое не отдает уже несколько сезонов подряд. Последние две встречи «Баварии» завершились победами над «Фрайбургом» (2:1) и «Унионом» (5:2).

«Аугсбург» набрал девять очков за предыдущих 11 туров, что является довольно слабым результатом. Команда находится в зоне вылета, чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения и по возможности усиливать состав в зимнее трансферное окно. В прошлой игре «Аугсбург» уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1), а ранее крупно обыграл на своем поле «Штутгарт» (4:1).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аугсбург» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

«Бавария» выиграла восемь из десяти матчей с «Аугсбургом», а два поединка свела к ничейному результату.

Прогноз

«Бавария» является явным фаворитом всей Бундеслиги, а поэтому мы предполагаем, что аутсайдер чемпионата не сможет составить конкуренцию сильнейшему клубу Германии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Баварии» с форой (-2) по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.