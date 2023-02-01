Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Аугсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (03.02.2023)

вчера, 08:19
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.284.031.85
1XBET 4.34 4.12 1.84

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Аугсбург» набрал четыре очка в пяти последних турах Бундеслиги и не может подняться выше занимаемого 14 места с 18 очками. От зоны вылета команду отделяют лишь два пункта, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения и исправлять результаты к лучшему. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл на выезде «Фрайбургу» (1:3), а ранее минимально одолел «Боруссию» М на своем стадионе (1:0).

«Байер» очень невзрачно провел последний матч с «Боруссией» Д (0:2) и прервал свою победную серию в чемпионате Германии. «Фармацевты» занимают девятое место с 24 баллами, но в случае успешных ближайших поединков может существенно подняться вверх. До последнего тура, «Байер» обыгрывал «Бохум» (2:0) и «Боруссию» М (3:2).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех победах
  • Четыре последних выездных встречи «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Байер» выиграл три из пяти последних встреч между клубами
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» вряд ли потеряет уверенность в своих силах после неудачи в последнем туре и постарается обыграть соперника из нижней части турнирной таблицы. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.30 2.32 1.68 1.83 2.07
1XBET 2.32 1.71
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:34
Байер фаворит но легкой прогулки не будет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 