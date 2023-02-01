«Аугсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (03.02.2023)

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вчера, 08:19

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Аугсбург» набрал четыре очка в пяти последних турах Бундеслиги и не может подняться выше занимаемого 14 места с 18 очками. От зоны вылета команду отделяют лишь два пункта, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения и исправлять результаты к лучшему. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл на выезде «Фрайбургу» (1:3), а ранее минимально одолел «Боруссию» М на своем стадионе (1:0).

«Байер» очень невзрачно провел последний матч с «Боруссией» Д (0:2) и прервал свою победную серию в чемпионате Германии. «Фармацевты» занимают девятое место с 24 баллами, но в случае успешных ближайших поединков может существенно подняться вверх. До последнего тура, «Байер» обыгрывал «Бохум» (2:0) и «Боруссию» М (3:2).

Информация для ставок

«Аугсбург» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех победах

Четыре последних выездных встречи «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» выиграл три из пяти последних встреч между клубами

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» вряд ли потеряет уверенность в своих силах после неудачи в последнем туре и постарается обыграть соперника из нижней части турнирной таблицы. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.