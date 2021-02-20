«Аугсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (21.02.2021)

Очередной тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Байер». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 21 февраля 2021 года.
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сегодня, 15:30
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 1.66. Поверить в успех хозяев можно за 5.4. Ничейный результат котируется цифрой 4.1.
Форма команд
«Аугсбург» находится на 13-м месте в чемпионате, от зоны вылета клуб отделяет 4 очка. Команда в нынешнем сезоне выступает довольно плохо, чему свидетельствуют серия поражений в последних турах.
«Байер» тяжело проводит текущий отрезок чемпионата. Последние матчами в Бундеслиге: победа у «Штутгарта» (5:2) и ничья с «Майнцом» (2:2).
Информация для ставок
- «Аугсбург» проиграл три последних матча в Бундеслиге
- «Байер» выиграл всего один матч из последних шести во всех турнирах
- «Байер» выиграл пять последних матчей против «Аугсбурга»
Прогноз
«Аугсбург» находится в плохой форме, и для «Байера» это хороший шанс начать «белую полосу» с победы над аутсайдером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.
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