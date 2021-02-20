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«Аугсбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (21.02.2021)

вчера, 08:48

Очередной тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Байер». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 21 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.584.021.68
Fonbet 5.20 3.85 1.67
Мелбет 5.60 3.98 1.71
Лига ставок 5.20 4.00 1.65
Pin-up 5.40 3.85 1.68
BetBoom 5.44 3.88 1.69

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 1.66. Поверить в успех хозяев можно за 5.4. Ничейный результат котируется цифрой 4.1.

Форма команд

«Аугсбург» находится на 13-м месте в чемпионате, от зоны вылета клуб отделяет 4 очка. Команда в нынешнем сезоне выступает довольно плохо, чему свидетельствуют серия поражений в последних турах.

«Байер» тяжело проводит текущий отрезок чемпионата. Последние матчами в Бундеслиге: победа у «Штутгарта» (5:2) и ничья с «Майнцом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» проиграл три последних матча в Бундеслиге
  • «Байер» выиграл всего один матч из последних шести во всех турнирах
  • «Байер» выиграл пять последних матчей против «Аугсбурга»

Прогноз

«Аугсбург» находится в плохой форме, и для «Байера» это хороший шанс начать «белую полосу» с победы над аутсайдером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатную ставку на матч «Аталанта» — «Наполи».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.584.021.68
Fonbet 5.20 3.85 1.67
Мелбет 5.60 3.98 1.71
Лига ставок 5.20 4.00 1.65
Pin-up 5.40 3.85 1.68
BetBoom 5.44 3.88 1.69
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shlomo
shlomo
вчера в 09:37
Гости хоть и с трудом, но выиграют...
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