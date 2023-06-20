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Австрия – Швеция. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (20.06.2023)

вчера, 12:42
Швеция

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются австрийцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа сборной Швеции оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Отбор ЧЕ-2024
Австрия
Швеция
НичьяВыигрышВыигрыш
2 : 0
завершен
вчера, 21:45
ВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.073.563.79

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

После трех сыгранных игр сборная Австрии лидирует в своей группе с семью баллами и опережает Бельгию на три пункта, при этом имея на одну игру больше конкурента. Команда Швеции является главным конкурентом австрийцев в этом отборе, поэтому предстоящий матч очень важен для обеих сборных. Два последних поединка Австрии завершились ничьей с Бельгией (1:1) на выезде и домашним успехом с Эстонией (2:1).

Швеция после двух туров квалификации имеет лишь три пункта и нуждается в очках, чтобы не отставать от прямых конкурентов. Гостям очень важно, как минимум не проиграть на выезде своему принципиальному сопернику, так как поражение слишком усложнит ситуацию в группе. В прошлой товарищеской игре Швеция крупно обыграла Новую Зеландию (4:1), а в квалификации на своем поле разгромили Азербайджан (5:0).

Информация для ставок

  • Австрия не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • Швеция проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
  • Австрия выиграла три из пяти последних матчей со Швецией

Прогноз

Швеция не имеет права проигрывать в этом матче, если хочет продолжить борьбу за первые два места. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.45 1.95 1.93 1.53 2.65
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:19
Матч равных соперников. Проигрывать не захочет ни кто. Предполагаю ничью.
Гость
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