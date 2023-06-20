Австрия – Швеция. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 12:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются австрийцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа сборной Швеции оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

После трех сыгранных игр сборная Австрии лидирует в своей группе с семью баллами и опережает Бельгию на три пункта, при этом имея на одну игру больше конкурента. Команда Швеции является главным конкурентом австрийцев в этом отборе, поэтому предстоящий матч очень важен для обеих сборных. Два последних поединка Австрии завершились ничьей с Бельгией (1:1) на выезде и домашним успехом с Эстонией (2:1).

Швеция после двух туров квалификации имеет лишь три пункта и нуждается в очках, чтобы не отставать от прямых конкурентов. Гостям очень важно, как минимум не проиграть на выезде своему принципиальному сопернику, так как поражение слишком усложнит ситуацию в группе. В прошлой товарищеской игре Швеция крупно обыграла Новую Зеландию (4:1), а в квалификации на своем поле разгромили Азербайджан (5:0).

Информация для ставок

Австрия не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Швеция проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Австрия выиграла три из пяти последних матчей со Швецией

Прогноз

Швеция не имеет права проигрывать в этом матче, если хочет продолжить борьбу за первые два места. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.