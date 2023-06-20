Австрия – Швеция. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (20.06.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются австрийцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа сборной Швеции оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.
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2 : 0
завершен
вчера, 21:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.75.
Форма команд
После трех сыгранных игр сборная Австрии лидирует в своей группе с семью баллами и опережает Бельгию на три пункта, при этом имея на одну игру больше конкурента. Команда Швеции является главным конкурентом австрийцев в этом отборе, поэтому предстоящий матч очень важен для обеих сборных. Два последних поединка Австрии завершились ничьей с Бельгией (1:1) на выезде и домашним успехом с Эстонией (2:1).
Швеция после двух туров квалификации имеет лишь три пункта и нуждается в очках, чтобы не отставать от прямых конкурентов. Гостям очень важно, как минимум не проиграть на выезде своему принципиальному сопернику, так как поражение слишком усложнит ситуацию в группе. В прошлой товарищеской игре Швеция крупно обыграла Новую Зеландию (4:1), а в квалификации на своем поле разгромили Азербайджан (5:0).
Информация для ставок
- Австрия не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Швеция проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
- Австрия выиграла три из пяти последних матчей со Швецией
Прогноз
Швеция не имеет права проигрывать в этом матче, если хочет продолжить борьбу за первые два места. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.