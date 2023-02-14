«Аякс» — «Унион». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

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сегодня, 11:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Униона» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Аякс» после ряда ничейных результатов, вновь вышел на серию побед и хочет зайти как можно дальше в Лиге Европы, а возможно и побороться за трофей. В чемпионате коллектив занимает третье место с 43 баллами, но отстает от лидера всего на три пункта. В домашней встрече клуб из Нидерландов постарается добиться весомого преимущества, чтобы в итоге пройти в следующий раунд. Два последних матча «Аякса» завершились победами над «Валвейком» (3:1) и «Твенте» (1:0).

«Унион» проводит очень сильны отрезок сезона и на данный момент занимает второе место в Бундеслиге, отставая от «Баварии» всего на один пункт. Побороться за чемпионство будет сложно, но в Лиге Европы составить конкуренцию команде вполне по силам. В прошлом туре чемпионата Германии «Унион» обыграл на выезде «РБ Лейпциг» (2:1), а ранее на своем стадионе добился победы с «Майнцом» (2:1).

Информация для ставок

«Аякс» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Унион» выиграл 12 последних поединков во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей немецкого клуба завершились исходом «обе забьют»

Единственная товарищеская встреча между командами завершилась ничейным результатом (2:2)

Прогноз

«Аякс» показывает очень уверенную игру, особенно на своем поле. Несмотря на яркую победную серию «Униона», мы предполагаем, что хозяева смогут добиться успеха в первом матче противостояния. Сделать ставку на победу «Аякса» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.