«Аякс» — «Виллем II». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (02.12.2021)

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вчера, 16:39

2 декабря 2021 года состоится поединок «Аякс — „Виллем II“. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали „Аякс“. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.08. Ничейный исход оценивается в 10.00, а победа „Виллема II“ — в 28.00.

Форма команд

„Аякс“ продолжает удерживать лидерство в чемпионате. У команды 33 балла. Клуб выиграл десять поединков, трижды играл вничью и проиграл всего в одном матче. „Аякс“ забил 43 мяча и пропустил всего два гола.

„Виллем II“ расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в шести встречах. Всего у „Виллема“ 16 забитых мячей и 23 пропущенных гола.

Информация для ставок

● „Виллем II“ не побеждает восемь игр кряду

● „Аякс“ не проигрывает девять игр кряду

● У ФК „Виллем II“ шесть пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на „обе команды забьют — нет“ по коэффициенту 1.70. „Аякс“ пропустил в этом сезоне всего два мяча, этому клубу крайне редко забивают, поэтому не стоит ждать гола от „Виллема II“.