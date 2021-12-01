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«Аякс» — «Виллем II». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (02.12.2021)

вчера, 16:39

2 декабря 2021 года состоится поединок «Аякс — „Виллем II“. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1110.7825.08
Фонбет 1.10 9.00 25.00
1XBET 1.08 12.00 27.00
BetBoom 1.08 10.56 31.59

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали „Аякс“. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.08. Ничейный исход оценивается в 10.00, а победа „Виллема II“ — в 28.00.

Форма команд

„Аякс“ продолжает удерживать лидерство в чемпионате. У команды 33 балла. Клуб выиграл десять поединков, трижды играл вничью и проиграл всего в одном матче. „Аякс“ забил 43 мяча и пропустил всего два гола.

„Виллем II“ расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в шести встречах. Всего у „Виллема“ 16 забитых мячей и 23 пропущенных гола.

Информация для ставок

● „Виллем II“ не побеждает восемь игр кряду
● „Аякс“ не проигрывает девять игр кряду
● У ФК „Виллем II“ шесть пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на „обе команды забьют — нет“ по коэффициенту 1.70. „Аякс“ пропустил в этом сезоне всего два мяча, этому клубу крайне редко забивают, поэтому не стоит ждать гола от „Виллема II“.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.27 1.23
1XBET 4.00 1.20
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:13
Победа команды "Аякс" с Азиатской форой (-2). Удачи
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qj2pvpgzzuxn
вчера в 21:13
Футбольный клуб Аякс (Амстердам) одержит победу.
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6wdpbyj4wr27
вчера в 17:10
Футбольный клуб Аякс (Амстердам) выиграет матч.
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