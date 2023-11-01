«Аякс» — «Волендам». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (02.11.2023)

1698863083

вчера, 21:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.28. Победа «Волендама» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

Нынешний сезон уже стал для «Аякса» худшим за последние десятилетия, если не в истории клуба. Команда занимает последнее место в турнирной таблице с пятью очками в активе и отстает на два пункта от ближайших конкурентов, но имеет две игры в запасе. В предстоящей встрече хозяева обязаны прерывать серию поражений и улучшать результаты. Два последних поединка «Аякса» завершились крупным поражением в чемпионате от ПСВ (2:5) и неудачей с «Брайтоном» в Лиге Европы (0:2).

«Волендам» играет очень нестабильно и чередует победы с поражениями. На данный момент команда недалеко ушла от «Аякса» и опережает его на два пункта. В случае поражение в перенесенном матче, гости опустятся еще на одну ступеньку. В прошлой встрече в рамках чемпионата Нидерландов «Волендам» обыграл «Эксельсиор» (3:1), а ранее уступил на выезде «Валвейку» (1:2).

Информация для ставок

«Аякс» проиграл семь из десяти последних матчей при трех ничейных результатах

Пять из шести последних матчей «Волендама» завершились исходом «обе забьют»

«Волендам» проиграл три из пяти последних матчей «Аяксу» при двух ничьих

Прогноз

Любые черные полосы заканчиваются и у хозяев возможно это произойдет в текущем поединке. Предлагаем поверить в «Аякс» и сделать ставку на его победу в первом тайме по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.