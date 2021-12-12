«Айнтрахт» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (12.12.2021)

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сегодня, 10:55

В 15-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. В случае победы «Айнтрахта», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.51.

Форма команд

«Айнтрахт» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую попал в 1/8 финала турнира. Это определенно добавляет уверенности футболистам, но в Бундеслиге еще очень много проблем, которые необходимо решать. Коллектив занимает только 12-е место с 18 очками. В прошлом туре команда прервала серию без поражений из нескольких матчей. Последние два матча «Айнтрахта» во внутреннем первенстве закончились поражением от «Хоффенхайма» (2:3) и победой над «Унионом» (2:1).

«Байер» также выиграл свою группу в Лиге Европы и показывает более уверенные результаты в Бундеслиге. Клуб из Леверкузена идет на третьем месте с 27 очками. «Байер» много забивает (35 мячей) и находится но втором месте по этому показателю. В последней игре чемпионата «Байер» разгромил на своем поле «Гройтер Фюрт» (7:1), а ранее выиграл важную встречу у «РБ Лейпциг» (3:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» проиграл только один матч из десяти последних на выезде

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Айнтрахт» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Байером» за последнее время

Прогноз

«Байер» находится на ходу, клуб пожертвовал ничего не решающим матчем Лиги Европы, чтобы подготовиться к игре чемпионата. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.