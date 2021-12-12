«Айнтрахт» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (12.12.2021)

В 15-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 19:30
Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. В случае победы «Айнтрахта», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.
Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.51.
Форма команд
«Айнтрахт» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую попал в 1/8 финала турнира. Это определенно добавляет уверенности футболистам, но в Бундеслиге еще очень много проблем, которые необходимо решать. Коллектив занимает только 12-е место с 18 очками. В прошлом туре команда прервала серию без поражений из нескольких матчей. Последние два матча «Айнтрахта» во внутреннем первенстве закончились поражением от «Хоффенхайма» (2:3) и победой над «Унионом» (2:1).
«Байер» также выиграл свою группу в Лиге Европы и показывает более уверенные результаты в Бундеслиге. Клуб из Леверкузена идет на третьем месте с 27 очками. «Байер» много забивает (35 мячей) и находится но втором месте по этому показателю. В последней игре чемпионата «Байер» разгромил на своем поле «Гройтер Фюрт» (7:1), а ранее выиграл важную встречу у «РБ Лейпциг» (3:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» проиграл только один матч из десяти последних на выезде
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Айнтрахт» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Байером» за последнее время
Прогноз
«Байер» находится на ходу, клуб пожертвовал ничего не решающим матчем Лиги Европы, чтобы подготовиться к игре чемпионата. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.