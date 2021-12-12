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«Айнтрахт» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (12.12.2021)

сегодня, 10:55

В 15-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.263.862.19
Мелбет 3.24 3.84 2.23
1XBET 3.24 3.84 2.23
BetBoom 3.28 3.63 2.21

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. В случае победы «Айнтрахта», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.51.

Форма команд

«Айнтрахт» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую попал в 1/8 финала турнира. Это определенно добавляет уверенности футболистам, но в Бундеслиге еще очень много проблем, которые необходимо решать. Коллектив занимает только 12-е место с 18 очками. В прошлом туре команда прервала серию без поражений из нескольких матчей. Последние два матча «Айнтрахта» во внутреннем первенстве закончились поражением от «Хоффенхайма» (2:3) и победой над «Унионом» (2:1).

«Байер» также выиграл свою группу в Лиге Европы и показывает более уверенные результаты в Бундеслиге. Клуб из Леверкузена идет на третьем месте с 27 очками. «Байер» много забивает (35 мячей) и находится но втором месте по этому показателю. В последней игре чемпионата «Байер» разгромил на своем поле «Гройтер Фюрт» (7:1), а ранее выиграл важную встречу у «РБ Лейпциг» (3:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» проиграл только один матч из десяти последних на выезде
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Айнтрахт» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Байером» за последнее время

Прогноз

«Байер» находится на ходу, клуб пожертвовал ничего не решающим матчем Лиги Европы, чтобы подготовиться к игре чемпионата. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.17 1.27 2.44 1.61 1.93 1.97
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:58
Обе забьют в этом матче
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