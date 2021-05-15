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«Айнтрахт Б» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.05.2021)

вчера, 20:51

Одним из самых интересных матчей дня в 33-м туре второй Бундеслиги станет матч «Айнтрахт Б» — «Вюрцбургер Кикерс».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.134.85
Лига Ставок 1.68 4.00 4.70
Мелбет 1.70 4.10 4.60
1XBET 1.70 4.10 4.60
BetBoom 1.70 4.00 5.10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Айнтрахту». Коэффициент на их победу составит 1.68. Успех «Вюрцбургер Кикерс» оценивается по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью составили 4.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовая встреча менее вероятна — 2.12. «Обе забьют» — 1.71, хотя бы одна команда не забьет – 2.06.

Форма команд

«Айнтрахт Б» занимает 16-е место в чемпионате, которое находится в зоне вылета. Тем не менее команда все еще имеет шансы спасти сезон и обеспечить себе место на следующий сезон во второй Бундеслиге. Для этого необходимо выиграть оставшиеся два матча и ждать осечки прямых конкурентов. В прошлом туре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Фортуной» (2:2), а немного ранее уступил «Эрцгебирге» (0:2).

«Вюрцбургер Кикерс» потерял все шансы на сохранение прописки, следующий сезон команда начнет в третьей лиге Германии. Коллектив на протяжении всего чемпионата не показывал стабильных результатов и существенно отстал от соперников. Последние две игры «Вюрцбургер Кикерс» проиграл «Оснабрюку» (1:3) и разошелся миром с «Карлсруэ» (2:2).

Информация для ставок

• «Вюрцбургер Кикерс» смог одержать всего одну победу в последних десяти матчах чемпионата, а «Айнтрахт» выиграл три игры
• Восемь из десяти последних матчей «Айнтрахта» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей
• Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
• Четыре из шести последних личных встреч команд завершились вничью

Прогноз

У хозяев еще есть шансы побороться за сохранение прописки, поэтому команда будет предельно мотивирована на победу. Предлагаем сделать ставку на успех «Айнтрахта» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.71 2.21
Лига Ставок 2.09 1.69 1.65 2.15
Мелбет 2.21 1.74
1XBET 2.21 1.74
BetBoom 3.50 1.32 2.18 1.71 1.71 2.18
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:04
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вюрцбургер Кикерс»
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