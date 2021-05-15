«Айнтрахт Б» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.05.2021)

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вчера, 20:51

Одним из самых интересных матчей дня в 33-м туре второй Бундеслиги станет матч «Айнтрахт Б» — «Вюрцбургер Кикерс».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Айнтрахту». Коэффициент на их победу составит 1.68. Успех «Вюрцбургер Кикерс» оценивается по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью составили 4.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовая встреча менее вероятна — 2.12. «Обе забьют» — 1.71, хотя бы одна команда не забьет – 2.06.

Форма команд

«Айнтрахт Б» занимает 16-е место в чемпионате, которое находится в зоне вылета. Тем не менее команда все еще имеет шансы спасти сезон и обеспечить себе место на следующий сезон во второй Бундеслиге. Для этого необходимо выиграть оставшиеся два матча и ждать осечки прямых конкурентов. В прошлом туре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Фортуной» (2:2), а немного ранее уступил «Эрцгебирге» (0:2).

«Вюрцбургер Кикерс» потерял все шансы на сохранение прописки, следующий сезон команда начнет в третьей лиге Германии. Коллектив на протяжении всего чемпионата не показывал стабильных результатов и существенно отстал от соперников. Последние две игры «Вюрцбургер Кикерс» проиграл «Оснабрюку» (1:3) и разошелся миром с «Карлсруэ» (2:2).

Информация для ставок

• «Вюрцбургер Кикерс» смог одержать всего одну победу в последних десяти матчах чемпионата, а «Айнтрахт» выиграл три игры

• Восемь из десяти последних матчей «Айнтрахта» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

• Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

• Четыре из шести последних личных встреч команд завершились вничью

Прогноз

У хозяев еще есть шансы побороться за сохранение прописки, поэтому команда будет предельно мотивирована на победу. Предлагаем сделать ставку на успех «Айнтрахта» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.