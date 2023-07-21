«Банфилд» – «Годой Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.07.2023)

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вчера, 19:55

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче принято считать «Банфилд», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Выбрать успех «Годой Крус» можно по 3.35, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Банфилд» не лучшим образом выступает в этом сезоне и идет в самом низу турнирной таблицы чемпионата Аргентины. Команда занимает 25 место с 26 баллами и уступает соперникам по дополнительным показателям. В игре с «Годой Крус» на своем стадионе у хозяев будет шанс зацепиться за результат, однако для этого необходима слаженная игра в обороне без грубых ошибок. В прошлом туре «Банфилд» сыграл вничью с «Ланусом» (2:2), а ранее поделил очки с «Арсенал» Саранди (0:0).

«Годой Крус» выглядит гораздо успешнее своего соперника, но в последних турах побеждает очень мало. Коллектив удерживает последнее девятое место, которое дает право сыграть в плей-офф с набранными 38 баллами, и любая осечка вероятнее всего опустит его ниже на одну-две позиции. В матче с аутсайдером гостям следует хорошо подготовиться и добиться преимущества. Два последних матча «Годой Крус» уступил в кубке Аргентины «Вилла Митре» (0:1 по пенальти) и сыграл вничью с «Дефенса и Хустисия» (2:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Годой Крус» завершились исходом «обе забьют»

«Банфилд» не проигрывает уже четыре матча подряд в Суперлиге Аргентины

Три матча из пяти последних между клубами в основное время завершились ничейным результатом

Прогноз

Хозяева являются небольшими фаворитами в этой встрече, но брать их победу слишком рискованно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.