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«Барнсли» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.11.2021)

03 ноября 2021, 18:49

«Барнсли» сыграет против «Дерби Каунти» в рамках 16-го тура Чемпионшипа. Поединок состоится 3 ноября 2021 года на стадионе «Оуквелл» в Барнсли. Игру пропустят два футболиста «Барнсли» и один игрок «Дерби Каунти». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Барнсли
Дерби Каунти
2 : 1
завершен
03 ноября 2021, 22:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.283.56
Фонбет 2.25 3.20 3.30
Мелбет 2.35 3.27 3.33
1XBET 2.34 3.30 3.28
BetBoom 2.30 3.26 3.26

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Барнсли». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Дерби» в 3.40.

Дополнительная ставка на игру — «тотал голов „Барнсли“ больше 1.5», по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Барнсли» находится на предпоследнем месте. В турнирной таблице у команды восемь баллов. Клуб выиграл всего один поединок, пять раз сыграл вничью и проиграл в девяти встречах. В активе «Барнсли» десять забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах английский коллектив стабильно проигрывает всем подряд, например, были поражения от «Бристоля», «Шеффилда» и «Мидлсбро».

«Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни набрал всего пять баллов. Стоит отметить, что с «Дерби» сняли очки в этом сезоне (12) из-за финансовых проблем. Команда выиграла три поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Дерби» 11 забитых и 13 пропущенных. «Каунти» в последних играх уступил «Блэкберну», а также сыграл вничью с «Ковентри» и «Лутон Таун».

Информация для ставок

  • «Дерби» не побеждает пять поединков подряд
  • «Барнсли» не побеждает вот уже 13 игр подряд
  • «Дерби» забил четыре гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет по коэффициенту 2.20. Оба клуба находятся в очень плохой форме, не верится, что обе команды способны забить друг другу в очной встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.76 1.62 2.40
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 1.63 2.42
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Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
03 ноября в 19:03
Причём нулевая !!!☝😉
Gahi
Gahi
03 ноября в 19:01
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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