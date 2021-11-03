«Барнсли» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.11.2021)

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03 ноября 2021, 18:49

«Барнсли» сыграет против «Дерби Каунти» в рамках 16-го тура Чемпионшипа. Поединок состоится 3 ноября 2021 года на стадионе «Оуквелл» в Барнсли. Игру пропустят два футболиста «Барнсли» и один игрок «Дерби Каунти». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Барнсли». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Дерби» в 3.40.

Дополнительная ставка на игру — «тотал голов „Барнсли“ больше 1.5», по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Барнсли» находится на предпоследнем месте. В турнирной таблице у команды восемь баллов. Клуб выиграл всего один поединок, пять раз сыграл вничью и проиграл в девяти встречах. В активе «Барнсли» десять забитых и 22 пропущенных гола. В последних матчах английский коллектив стабильно проигрывает всем подряд, например, были поражения от «Бристоля», «Шеффилда» и «Мидлсбро».

«Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни набрал всего пять баллов. Стоит отметить, что с «Дерби» сняли очки в этом сезоне (12) из-за финансовых проблем. Команда выиграла три поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Дерби» 11 забитых и 13 пропущенных. «Каунти» в последних играх уступил «Блэкберну», а также сыграл вничью с «Ковентри» и «Лутон Таун».

Информация для ставок

«Дерби» не побеждает пять поединков подряд

«Барнсли» не побеждает вот уже 13 игр подряд

«Дерби» забил четыре гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет по коэффициенту 2.20. Оба клуба находятся в очень плохой форме, не верится, что обе команды способны забить друг другу в очной встрече.