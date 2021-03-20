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«Барнсли» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 09:41

38-й тур английского Чемпионшипа подарит нам противостояние «Барнсли» и «Шеффилд Уэнсдей». Встреча между этими соперниками состоится 20 марта 2021 года. В этой паре есть явный фаворит, что подтверждают котировки, представленные на сайте БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.865.98
Лига Ставок 1.74 3.55 5.00
Фонбет Live! 98.00 6.30 1.13
Pin-Up.ru 1.70 3.45 5.30

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи считается «Барнсли», успех которого оценивается коэффициентом 1.65. Шансы «Шеффилда» куда ниже, отчего и коэффициент на победу гостей гораздо привлекательнее – 5.6. Ничейный результат в этой игре оценен котировкой 3.7.

Форма команд

«Барнсли» идет на пятом месте в таблице, имея прекрасные шансы на плей-офф. В 37 матчах хозяева успели набрать 64 пункта. При этом отставание от второй позиции, дающей прямую путевку в АПЛ, довольно ощутимое – 8 очков. У «Барнсли» шикарная серия из десяти матчей без проигрышей, в которых была зафиксирована всего одна ничья.

Ситуация «Шеффилд Уэнсдей» в таблице зеркально противоположная – команда ведет борьбу за выживание, имея в активе лишь 29 пунктов. Стоит указать, что гости могли быть на одну позицию выше в таблице, если бы не снятие 6 очков по решению федерации. В минувшем туре визитеры прервали свою затяжную серию неудач, сыграв вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1).

Информация для ставок

  • Пять последних домашних матчей «Барнсли» против «Шеффилд Уэнсдей» завершились вничью
  • «Барнсли» непобедим на дистанции десяти игр
  • «Шеффилд Уэнсдей» проиграл пять выездных матчей подряд
  • «Шеффилд Уэнсдей» пропустил в трех последних гостевых матчах по 3 гола

Прогноз

В этом поединке ожидаемым исходом является победа «Барнсли» с форой (-1) по коэффициенту 2.25. Нет сомнений, что «Шеффилд Уэнсдей» вновь вернется домой с охапкой пропущенных мячей, так что ставка на индивидуальный тотал первой больше (2) за 3.05 также должна оказаться успешной.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Уотфорд» — «Бирмингем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.67 2.30
Лига Ставок 2.15 1.66 1.62 2.21
Pin-Up.ru 1.98 1.76 1.54 2.35 1.25 3.60
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shlomo
shlomo
вчера в 09:44
Хозяева уверенно выиграют...
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