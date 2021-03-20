«Барнсли» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

38-й тур английского Чемпионшипа подарит нам противостояние «Барнсли» и «Шеффилд Уэнсдей». Встреча между этими соперниками состоится 20 марта 2021 года. В этой паре есть явный фаворит, что подтверждают котировки, представленные на сайте БК Мелбет.
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1 : 2
завершен
вчера, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворитом данной встречи считается «Барнсли», успех которого оценивается коэффициентом 1.65. Шансы «Шеффилда» куда ниже, отчего и коэффициент на победу гостей гораздо привлекательнее – 5.6. Ничейный результат в этой игре оценен котировкой 3.7.
Форма команд
«Барнсли» идет на пятом месте в таблице, имея прекрасные шансы на плей-офф. В 37 матчах хозяева успели набрать 64 пункта. При этом отставание от второй позиции, дающей прямую путевку в АПЛ, довольно ощутимое – 8 очков. У «Барнсли» шикарная серия из десяти матчей без проигрышей, в которых была зафиксирована всего одна ничья.
Ситуация «Шеффилд Уэнсдей» в таблице зеркально противоположная – команда ведет борьбу за выживание, имея в активе лишь 29 пунктов. Стоит указать, что гости могли быть на одну позицию выше в таблице, если бы не снятие 6 очков по решению федерации. В минувшем туре визитеры прервали свою затяжную серию неудач, сыграв вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1).
Информация для ставок
- Пять последних домашних матчей «Барнсли» против «Шеффилд Уэнсдей» завершились вничью
- «Барнсли» непобедим на дистанции десяти игр
- «Шеффилд Уэнсдей» проиграл пять выездных матчей подряд
- «Шеффилд Уэнсдей» пропустил в трех последних гостевых матчах по 3 гола
Прогноз
В этом поединке ожидаемым исходом является победа «Барнсли» с форой (-1) по коэффициенту 2.25. Нет сомнений, что «Шеффилд Уэнсдей» вновь вернется домой с охапкой пропущенных мячей, так что ставка на индивидуальный тотал первой больше (2) за 3.05 также должна оказаться успешной.
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