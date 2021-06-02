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«Барока» — «Орландо Пайретс». Прогноз на матч чемпионата ЮАР (02.06.2021)

сегодня, 06:43

«Барока» примет «Орландо Пайретс» в рамках 24-го тура Премьер-Лиги ЮАР. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.55 3.15 2.04
Фонбет 3.65 3.20 2.02
Мелбет 3.60 3.18 2.06
1XBET 3.60 3.18 2.06
BetBoom 3.60 3.15 2.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Орландо Пайретс» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.85. Победа «Бароки» оценивается в 4.3, ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

Форма команд

«Барока» находится на девятой строчке в турнирной таблице с 33 баллами в активе. На счету клуба 7 побед, 12 ничьих и 9 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 33 мяча в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги. «Барока» почти не проигрывает в последних турах, но чаще всего матчи этого клуба заканчиваются вничью.

«Орландо Пайретс» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице с 46 набранными баллами. Команда выиграла 12 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 6 матчах. На счету клуба 31 забитый и 21 пропущенный мяч в Премьер-Лиге. «Пайретс» находится в неплохой форме, но время от времени терпит поражения.

Информация для ставок

  • «Орландо Пайретс» выиграл 1 матч из последних 5 во всех турнирах
  • «Барока» не проигрывает три матча кряду
  • «Орландо Пайретс» забил и пропустил четыре мяча в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Орландо Пайретс» с учетом форы (-1) по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.4.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.03 1.70 1.57 2.26
Мелбет 1.54 2.27
1XBET 1.54 2.27
BetBoom 1.99 1.71 1.52 2.35
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