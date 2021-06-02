«Барока» — «Орландо Пайретс». Прогноз на матч чемпионата ЮАР (02.06.2021)

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сегодня, 06:43

«Барока» примет «Орландо Пайретс» в рамках 24-го тура Премьер-Лиги ЮАР . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Орландо Пайретс» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.85. Победа «Бароки» оценивается в 4.3, ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

Форма команд

«Барока» находится на девятой строчке в турнирной таблице с 33 баллами в активе. На счету клуба 7 побед, 12 ничьих и 9 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 33 мяча в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги. «Барока» почти не проигрывает в последних турах, но чаще всего матчи этого клуба заканчиваются вничью.

«Орландо Пайретс» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице с 46 набранными баллами. Команда выиграла 12 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 6 матчах. На счету клуба 31 забитый и 21 пропущенный мяч в Премьер-Лиге. «Пайретс» находится в неплохой форме, но время от времени терпит поражения.

Информация для ставок

«Орландо Пайретс» выиграл 1 матч из последних 5 во всех турнирах

«Барока» не проигрывает три матча кряду

«Орландо Пайретс» забил и пропустил четыре мяча в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Орландо Пайретс» с учетом форы (-1) по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.4.