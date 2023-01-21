«Барселона» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.01.2023)

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вчера, 21:18

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. Выбрать победителем «Хетафе» можно по коэффициенту 18, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.25.

Форма команд

«Барселона» идет в последних турах чемпионата Испании практически без потерь и закономерно лидирует в турнирной таблице с 41 баллом в активе. Каталонцы опережают «Реал» всего на три очка, поэтому обязаны побеждать в каждой встрече, особенно на своем поле с соперником из низов таблицы Ла Лиги. В прошлой игре «Барселона» в рамках кубка Испании разгромила «Сеуту» (5:0), а в игре за Суперкубок Испании справилась с «Реалом» (3:1).

«Хетафе» набрал всего четыре пункта в пяти турах Ла Лиги за последнее время и очень близко находится к зоне вылета, хотя на данный момент клубу удается ее избежать. «Хетафе» идет на 15 месте с 17 очками и опережает «Кадис» из зоны вылета всего на одно очко. В прошлом туре чемпионата «Хетафе» уступил на своем поле «Эспаньолу» (1:2), а ранее проиграл на выезде «Севилье» (1:2).

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает уже 10 матчей подряд во всех турнирах

«Хетафе» уступил в четырех из шести последних выездных встречах

«Барселона» выиграла у «Хетафе» семь из десяти последних поединков

Прогноз

«Барселона» не имеет права терять очки в таком поединке, если хочет бороться чемпионство. Предполагаем, что испанский коллектив добьется уверенной победы с форой (-2) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.