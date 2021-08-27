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«Барселона» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (29.08.2021)

сегодня, 14:30

29 августа «Барселона» сыграет против «Хетафе». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Испания. Примера 2021/2022
Барселона
Хетафе
- : -
29 августа 2021, 18:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.969.30
Фонбет 1.40 4.50 9.00
Мелбет 1.40 5.10 9.30
1XBET 1.40 5.10 9.30
BetBoom 1.40 4.88 8.76

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Барселона». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.43. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50, а на победу «Хетафе» по 9.00.

Форма команд

«Барселона» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба — четыре балла. Команда на старте выиграла у «Реала Сосьедад» со счетом 4:2, но на выезде против «Атлетика» клуб сыграл не лучшим образом, матч завершился со счетом 1:1. Сейчас у «Барсы» будет замечательная возможность обыграть «Хетафе», который провалил начало чемпионата в Испании. Также отметим, что в общую группу после травмы вернулся ключевой игрок команды.

«Хетафе» в прошлом сезоне играл очень даже неплохо, но это была тренерская заслуга. Тренер ушел в «Валенсию». Клуб из Валенсии расцвел, а «Хетафе» находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе два поражения. У клуба нет набранных баллов. Первый матч «Хетафе» проиграл «Валенсии» со счетом 0:1, а второй «Севилье» с таким же счетом.

Информация для ставок

● «Барселона» не проигрывает три матча подряд
● «Хетафе» проиграл два матча из последних пяти
● «Барселона» забивает как минимум один мяч десять игр кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставкам на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.70 2.27
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
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Все комментарии
zx2bzdk7w5qe
zx2bzdk7w5qe
сегодня в 15:03
Футбольный клуб Барселона выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:32
Барса должна выигрывать...
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