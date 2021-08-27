«Барселона» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (29.08.2021)

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сегодня, 14:30

29 августа «Барселона» сыграет против «Хетафе». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Барселона». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.43. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50, а на победу «Хетафе» по 9.00.

Форма команд

«Барселона» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба — четыре балла. Команда на старте выиграла у «Реала Сосьедад» со счетом 4:2, но на выезде против «Атлетика» клуб сыграл не лучшим образом, матч завершился со счетом 1:1. Сейчас у «Барсы» будет замечательная возможность обыграть «Хетафе», который провалил начало чемпионата в Испании. Также отметим, что в общую группу после травмы вернулся ключевой игрок команды.

«Хетафе» в прошлом сезоне играл очень даже неплохо, но это была тренерская заслуга. Тренер ушел в «Валенсию». Клуб из Валенсии расцвел, а «Хетафе» находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе два поражения. У клуба нет набранных баллов. Первый матч «Хетафе» проиграл «Валенсии» со счетом 0:1, а второй «Севилье» с таким же счетом.

Информация для ставок

● «Барселона» не проигрывает три матча подряд

● «Хетафе» проиграл два матча из последних пяти

● «Барселона» забивает как минимум один мяч десять игр кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставкам на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.65.