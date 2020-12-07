«Барселона» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

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07 декабря 2020, 00:05

«Барселона» и «Ювентус» сыграют в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 8 декабря на стадионе «Камп Ноу».

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке фаворитом считается «Барселона». За победу хозяев букмекерская контора Бетсити предложила коэффициент 2.13. Гостевую победу «Ювентуса» можно сыграть с котировкой 3.54, а ничейный исход встречи оценивается в 3.78.

Выставленная в БК линия склоняет к тому, что команды сыграют результативно в атаке. За исход ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.71, против 2.33 на ТМ(2,5).

Форма команд

«Барселона» и «Ювентус» уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча соперников в Турине завершилась в пользу испанской команды (2:0), которая теперь лидирует в борьбе за первую строчку.

2 декабря подопечные Рональда Кумана без проблем обыграли в гостях «Ференцварош» (3:0), а в чемпионате Испании сенсационно уступили «Кадису» (1:2). «Ювентус» в прошлом туре ЛЧ отметился домашней победой над киевским «Динамо» (3:0), а в чемпионате Италии команда Андреа Пирло в волевом стиле обыграла «Торино» (2:1).

Информация для ставок

«Барселона» пропускала голы в четырех из пяти последних домашних матчей

«Ювентус» отличался забитыми голами в семи прошлых выездных встречах

«Барселона» не проигрывала «Ювентусу» в основное время в четырех домашних поединках – две победы и две ничьи

В четырех прошлых гостевых матчах «Ювентуса» случался обмен голами

Прогноз

«Ювентусу» нужно побеждать «Барселону» с разницей в два мяча, чтобы обойти прямого конкурента в турнирной таблице и финишировать на первом месте. Поэтому, стоит ожидать от гостей активных действий в атаке.

Учитывая, что обе команды ненадежно действуют в обороне, предлагаем заиграть ставку на ОБЗ, за которую букмекерская компания Бетсити предложила коэффициент 1.57.