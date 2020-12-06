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«Шарлеруа» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.12.2020)

06 декабря 2020, 08:59
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Вашему вниманию прогноз и обзор котировок букмекеров на матч 15-го тура чемпионата Бельгии, в котором 7 декабря 2020 года сыграют «Шарлеруа» и «Кортрейк».

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке симпатии букмекерской конторы Фонбет на стороне хозяев. Заключить пари на победу «Шарлеруа» можно с коэффициентом 1.76. Ставки на ничейный исход встречи принимаются с котировкой 3.92, а победа «Кортрейка» отмечена в 4.44.

По мнению аналитиков компании, команды сыграют результативно в атаке и на двоих забьют минимум три гола. За ставку ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.72, ТМ(2,5) – 2.07.

Форма команд

У «Шарлеруа» настала чёрная полоса. Команда проиграла три матча подряд в чемпионате Бельгии, опустившись на шестую строчку в турнирной таблице. Хозяева потерпели неудачи в противостояниях с «Гентом» (1:0), «Эйпеном» (3:1) и «Васланд-Бевереном» (0:2) в прошлом туре. Дома «Шарлеруа» выиграл четыре из семи поединков, пропустив в них только шесть голов.

«Кортрейк» занимает восьмое место в турнирной таблице Высшей Лиги. В прошлом туре команда одержала победу над «Остенде» (3:1), которая стала для нее пятой в сезоне. В пассив себе гости занесли пять поражений и еще в четырех встречах разделили со своими соперниками очки. В пяти прошлых гостевых поединках «Кортрейк» победил только раз.

Информация для ставок

· «Шарлеруа» не проигрывал в трех последних матчах сопернику – две победы и одна ничья

· В трех прошлых очных встречах команд случался обмен голами

· «Шарлеруа» пропускал голы в четырех из пяти предыдущих домашних встречах

· «Кортрейк» забивал голы в трех из пяти последних выездных поединках

Прогноз

У обеих команд нет надежной обороны. «Шарлеруа» регулярно пропускает даже в домашних матчах, а «Кортрейк» отличается забитыми голами в гостях.

Предлагаем взять ставку с условием, что обе команды забьют голы. В букмекерской конторе Фонбет она отмечена коэффициентом 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.823.604.91
BetCity 2.00 3.50 3.80
Fonbet 2.12 3.45 3.45
Мелбет 1.94 3.58 3.78
Лига ставок 1.94 3.50 3.70
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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
06 декабря в 11:27
Победа первой
Red Green Devil
Red Green Devil
06 декабря в 10:06
как кинуть в игнор эти прогнозы. захламляют главную страницу.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
06 декабря в 09:03
Битва титанов П1
Real Martan
Real Martan ответ Аpбитр (раскрыть)
06 декабря в 09:03
Можно ведь снять бан и дать условный срок до конца следующей недели?! Если я нарушу за тот период, тогда назначить двойной срок бана, т.е. 2 сутки.
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