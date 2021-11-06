«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2021)

В 11-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Фрайбург», который еще не проигрывал в этом сезоне Бундеслиги. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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2 : 1
завершен
06 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на его победу принимаются в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.19. Рискнуть на победу «Фрайбурга» можно по коэффициенту 13, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.2
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.04, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.83.
Форма команд
«Бавария» находится в хороших физических кондициях. В последних матчах команда просто не замечает своих соперников. Более того, разгром от «Боруссии» М в кубке страны (0:5) пошел на пользу футболистам, в следующих двух матчах команда забивала по пять мячей за игру. Сейчас «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 25 очков и опережая ближайшего конкурента одно очко. Последние две игры в Бундеслиге закончились победами мюнхенского клуба над «Унионом» (5:2) и «Хоффенхаймом» (4:0).
«Фрайбург» остается единственным коллективом, который до сих пор не проигрывал в чемпионате. Это позволило команде набрать 22 очка и занять третье место перед началом очередного тура. Матч с «Баварией» является центральным в Германии на этих выходных и обещает быть зрелищным с большим количеством забитых мячей. В прошлом туре «Фрайбург» уверенно обыграл «Гройтер Фюрт» (3:1), а ранее команда оказалась сильнее «Вольфсбурга» на выезде (2:0).
Информация для ставок
- Шестнадцать последних матчей «Баварии» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Фрайбург» не знает поражений уже 14 матчей подряд
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Фрайбург» не может обыграть «Баварию» в десяти последних встречах
Прогноз
«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. В личных встречах с «Фрайбургом» команда очень часто пропускает. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.