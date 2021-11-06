ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2021)

06 ноября 2021, 00:05

В 11-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Фрайбург», который еще не проигрывал в этом сезоне Бундеслиги. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Бавария
Фрайбург
2 : 1
завершен
06 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.198.0316.17
Фонбет 1.18 8.00 14.00
Мелбет 1.20 8.80 15.00
1XBET 1.18 9.00 16.00
BetBoom 1.16 8.21 15.82

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на его победу принимаются в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.19. Рискнуть на победу «Фрайбурга» можно по коэффициенту 13, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.2

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.04, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.83.

Форма команд

«Бавария» находится в хороших физических кондициях. В последних матчах команда просто не замечает своих соперников. Более того, разгром от «Боруссии» М в кубке страны (0:5) пошел на пользу футболистам, в следующих двух матчах команда забивала по пять мячей за игру. Сейчас «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 25 очков и опережая ближайшего конкурента одно очко. Последние две игры в Бундеслиге закончились победами мюнхенского клуба над «Унионом» (5:2) и «Хоффенхаймом» (4:0).

«Фрайбург» остается единственным коллективом, который до сих пор не проигрывал в чемпионате. Это позволило команде набрать 22 очка и занять третье место перед началом очередного тура. Матч с «Баварией» является центральным в Германии на этих выходных и обещает быть зрелищным с большим количеством забитых мячей. В прошлом туре «Фрайбург» уверенно обыграл «Гройтер Фюрт» (3:1), а ранее команда оказалась сильнее «Вольфсбурга» на выезде (2:0).

Информация для ставок

  • Шестнадцать последних матчей «Баварии» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Фрайбург» не знает поражений уже 14 матчей подряд
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Фрайбург» не может обыграть «Баварию» в десяти последних встречах

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. В личных встречах с «Фрайбургом» команда очень часто пропускает. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.36
Мелбет 3.56 1.24
1XBET 3.56 1.24
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
06 ноября в 00:46
В этом матче победа команды Баварии и тотал больше 3,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100