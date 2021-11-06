«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 00:05

В 11-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Фрайбург», который еще не проигрывал в этом сезоне Бундеслиги. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на его победу принимаются в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.19. Рискнуть на победу «Фрайбурга» можно по коэффициенту 13, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.2

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.04, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.83.

Форма команд

«Бавария» находится в хороших физических кондициях. В последних матчах команда просто не замечает своих соперников. Более того, разгром от «Боруссии» М в кубке страны (0:5) пошел на пользу футболистам, в следующих двух матчах команда забивала по пять мячей за игру. Сейчас «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 25 очков и опережая ближайшего конкурента одно очко. Последние две игры в Бундеслиге закончились победами мюнхенского клуба над «Унионом» (5:2) и «Хоффенхаймом» (4:0).

«Фрайбург» остается единственным коллективом, который до сих пор не проигрывал в чемпионате. Это позволило команде набрать 22 очка и занять третье место перед началом очередного тура. Матч с «Баварией» является центральным в Германии на этих выходных и обещает быть зрелищным с большим количеством забитых мячей. В прошлом туре «Фрайбург» уверенно обыграл «Гройтер Фюрт» (3:1), а ранее команда оказалась сильнее «Вольфсбурга» на выезде (2:0).

Информация для ставок

Шестнадцать последних матчей «Баварии» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» не знает поражений уже 14 матчей подряд

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» не может обыграть «Баварию» в десяти последних встречах

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. В личных встречах с «Фрайбургом» команда очень часто пропускает. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.