«Байер» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

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вчера, 22:16

В 33-м туре чемпионата Германии «Унион» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу 1.89 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Униона», могут поставить по коэффициенту 4.2. Коэффициент на ничью составляет 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.87, в то время как низовой исход оценивается по коэффициенту 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Байер» продолжает удерживать шестое место, однако шансов подняться выше команда уже не имеет. За два тура до конца главной задачей коллектива становится сохранение места в еврокубках на следующий сезон. Нынешний чемпионат Германии клуб провел достаточно неуверенно и не может записать его себе в актив. В прошлом матче «Байер» сыграл вничью с «Вердером» (0:0), а туром ранее уверенно обыграл на своем поле «Айнтрахт» Ф (3:1).

«Унион» спокойно доигрывает сезон, не имея турнирных задач на последние два поединка в Бундеслиге. Команда стала играть менее стабильно, но это объясняется отсутствием мотивации коллектива. В матче с «Байером» тренерский штаб может проверить некоторых игроков, которым не уделялось много времени в этом сезоне. В последних двух матчах «Унион» проиграл «Вольфсбургу» (0:3) и оказался сильнее «Вердера» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Байера» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Унион» не может выиграть на выезде уже пять матчей

«Байер» выиграл пять из шести последних матча у «Униона»

«Унион» проиграл три последних матча на поле «Байера»

Прогноз

«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Предполагаем, что команда из Леверкузена сможет создать много проблем сопернику и забрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Мелбет.