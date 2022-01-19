«Беерсхот-Вилрийк» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.01.2022)

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19 января 2022, 12:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Оуд-Хеверли». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Беерсхот-Вилрийка» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» расположился в середине турнирной таблицы и смог набрать только шесть очков в пяти последних встречах чемпионата. Команда занимает 11 место с 26 очками и проигрывает шесть очков восьмому месту, которое дает право сыграть в плей-офф в конце сезона. В прошлом матче «Оуд-Хеверли» крупно обыграл «Шарлеруа» (3:0), а туром ранее оказался сильнее «Стандарда» на своем стадионе (2:1).

«Беерсхот-Вилрийк» является практически безнадежным аутсайдером чемпионата Бельгии, который вероятнее всего покинут высшую лигу по результатам сезона. Коллектив набрал только девять очков и отстает от ближайшего соперника на 10 пунктов, а что бы покинуть зону вылета, ему понадобится отыграть 14 очков. Матч с «Оуд-Хеверли» вряд ли сложится хорошо для команды, поэтому ей остается надеяться на свои шансы и цепляться за очки. В двух последних турах «Беерсхот-Вилрийк» проиграл «Генку» (1:4) и «Андерлехту» (0:7).

Информация для ставок

«Беерсхот-Вилрийк» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оуд-Хеверли» забивает на выезде уже девять матчей подряд

«Беерсхот-Вилрийк» выиграл шесть из семи последних матчей с «Оуд-Хеверли»

Семь из восьми последних матчей между клубами на поле «Беерсхот-Вилрийк» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Беерсхот-Вилрийк» не в состоянии набирать очки, и даже благоприятная статистика против нынешнего оппонента вряд ли поможет команде. Предлагаем выбрать победителем «Оуд-Хвеверли» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2.