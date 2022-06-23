«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.2022)

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23 июня 2022, 14:01

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры симпатизируют гостям. Победа минского «Динамо» играется по коэффициенту 1.60, а выигрыш «Динамо» из Бреста идет по цене 5.80. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.65.

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Динамо» Брест имеет на счету четыре очка, замыкая турнирную таблицу чемпионата. За 11 проведенных встреч клуб не одержал ни одной победы, сыграв четыре раза вничью, и семь раз уступив своим соперникам.

В последней игре Высшей лиги «Динамо» Брест минимально уступило в гостях «Гомелю» (0:1), потерпев третье фиаско подряд.

У минского «Динамо» дела намного лучше. Набрав 22 балла, столичный коллектив занял третье место в общем зачете с такими результатами: шесть побед, четыре ничьи и лишь одно поражение.

После успешных матчей против «Витебска» (2:1) и «Торпедо-БелАЗ» (4:3) команда разошлась миром на домашней арене со «Слуцком» (1:1).

Информация для ставок

В 6 домашних матчах «Динамо» Брест забило только пять голов

«Динамо» Минск одержало 5 побед в 6 гостевых матчах Высшей лиги

«Динамо» Минск не проигрывало в двух последних матчах против «Динамо» Бреста

Прогноз

С учетом активного кризиса «Динамо» из Бреста, рекомендуем поставить на победу минской команды по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.