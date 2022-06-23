Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболБеларусь. Высшая лига 2022

«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.2022)

23 июня 2022, 14:01
Динамо Минск

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры симпатизируют гостям. Победа минского «Динамо» играется по коэффициенту 1.60, а выигрыш «Динамо» из Бреста идет по цене 5.80. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.65.

Грузия. Высшая Лига 2022
Динамо
Сиони
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
3 : 0
завершен
25 июня 2022, 19:00
суббота
НичьяВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.82, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Динамо» Брест имеет на счету четыре очка, замыкая турнирную таблицу чемпионата. За 11 проведенных встреч клуб не одержал ни одной победы, сыграв четыре раза вничью, и семь раз уступив своим соперникам.

В последней игре Высшей лиги «Динамо» Брест минимально уступило в гостях «Гомелю» (0:1), потерпев третье фиаско подряд.

У минского «Динамо» дела намного лучше. Набрав 22 балла, столичный коллектив занял третье место в общем зачете с такими результатами: шесть побед, четыре ничьи и лишь одно поражение.

После успешных матчей против «Витебска» (2:1) и «Торпедо-БелАЗ» (4:3) команда разошлась миром на домашней арене со «Слуцком» (1:1).

Информация для ставок

  • В 6 домашних матчах «Динамо» Брест забило только пять голов
  • «Динамо» Минск одержало 5 побед в 6 гостевых матчах Высшей лиги
  • «Динамо» Минск не проигрывало в двух последних матчах против «Динамо» Бреста

Прогноз

С учетом активного кризиса «Динамо» из Бреста, рекомендуем поставить на победу минской команды по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 июня в 21:00
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 июня в 14:03
Победа гостей !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 