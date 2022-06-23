«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.2022)

Ставки букмекеров
В предстоящей игре букмекеры симпатизируют гостям. Победа минского «Динамо» играется по коэффициенту 1.60, а выигрыш «Динамо» из Бреста идет по цене 5.80. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.65.
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3 : 0
завершен
25 июня 2022, 19:00
суббота
Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.82, ТБ(2,5) – 1.93.
Форма команд
«Динамо» Брест имеет на счету четыре очка, замыкая турнирную таблицу чемпионата. За 11 проведенных встреч клуб не одержал ни одной победы, сыграв четыре раза вничью, и семь раз уступив своим соперникам.
В последней игре Высшей лиги «Динамо» Брест минимально уступило в гостях «Гомелю» (0:1), потерпев третье фиаско подряд.
У минского «Динамо» дела намного лучше. Набрав 22 балла, столичный коллектив занял третье место в общем зачете с такими результатами: шесть побед, четыре ничьи и лишь одно поражение.
После успешных матчей против «Витебска» (2:1) и «Торпедо-БелАЗ» (4:3) команда разошлась миром на домашней арене со «Слуцком» (1:1).
Информация для ставок
- В 6 домашних матчах «Динамо» Брест забило только пять голов
- «Динамо» Минск одержало 5 побед в 6 гостевых матчах Высшей лиги
- «Динамо» Минск не проигрывало в двух последних матчах против «Динамо» Бреста
Прогноз
С учетом активного кризиса «Динамо» из Бреста, рекомендуем поставить на победу минской команды по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.