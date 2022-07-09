«Энергетик-БГУ» — «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (09.07.2022)

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09 июля 2022, 10:33

Ставки букмекеров

Компания Лига Ставок предлагает за победу «Энергетика-БГУ» коэффициент 2.07, считая хозяев умеренным фаворитом. Сыграть ничью можно по котировке 3.55, а победа «Гомеля» играется по цене 3.30.

Согласно опубликованной линии, эксперты не ждут от команд результативного футбола. Пари на ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 1.99.

Форма команд

«Энергетик-БГУ» успешно начал сезон Высшей лиги и даже побывал на первой позиции рейтинга. Но ничейные матчи против «Днепра» из Могилева (1:1) и БАТЭ (1:1) откинули команду на вторую строчку турнирной таблицы.

В восьми домашних матчах чемпионата футболисты «Энергетика-БГУ» показали такие результаты: четыре победы, две ничьи и два проигрыша. Соотношение забитых и пропущенных голов этих игр составляет 16 на 7.

«Гомель» стабилизировал игру и принялся стабильно набирать очки. Два последних матча в Высшей лиге клуб из одноименного города провел с максимальными результатами, последовательно победив «Торпедо-БелАЗ» (1:0) и «Неман» (3:0) без пропущенных голов. Благодаря этим успехам «Гомель» поднялся на седьмое место рейтинга.

Статистика

Команды обменялись голами в 2 из прошлых 3 очных матчей

«Энергетик-БГУ» зафиксировал обмен голами в 3 последних матчах всех турниров

«Гомель» забивал и пропускал голы в 5 прошлых гостевых матчах всех соревнований

Прогноз

С учетом статистики очных встреч «Энергетика» и «Гомеля», а также последних результатов команд, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.