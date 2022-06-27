«Гомель» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (29.06.2022)

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27 июня 2022, 16:15

Ставки букмекеров

Эксперты не видят фаворита в этом противостоянии. В букмекерской конторе Лига Ставок победа «Гомеля» идет по коэффициенту 2.75, ничья играется по цене 3.05, а победу «Торпедо» можно взять по котировке 2.65.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Гомель» не проигрывал в четырех прошлых турах чемпионата. В этот период клуб из одноименного города трижды сыграл вничью, разделив очки с «Витебском» (1:1), «Слуцком» (2:2) и «Ислочью» (1:1), а домашняя победа над «Динамо» Брест (1:0) стал для хозяев предстоящей игры четвертой в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Торпедо-БелАЗ» поднялся на 12-е место белорусского чемпионата, набрав шесть очков за два предыдущих тура. После поражения в игре с минским «Динамо» (3:4), которое стало для команды пятым в сезоне, клуб обыграл в гостях «Витебск» (1:0) и «Шахтер» Солигорск (1:0) с минимальными счетами.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых встречах

Ставка ТМ(2,5) прошла в 4 из последних 5 домашних матчей «Гомеля»

В 4 предыдущих гостевых матчах «Торпедо» больше двух голов не забивалось

Прогноз

С учетом результатов личных встреч «Гомеля» и «Торпедо», рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.