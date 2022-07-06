«Ислочь» — «Витебск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.07.2022)

Ставки букмекеров
«Ислочь» идет фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.94. Шансы победы «Витебска» БК Лига Ставок оценила в 3.60. По такой же котировке можно сыграть ничью.
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2 : 0
завершен
08 июля 2022, 18:00
пятница
Тотал меньше (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.81. Менее вероятный вариант результативного исхода ТБ(2,5) идет по котировке 1.94.
Форма команд
«Ислочь» заметно улучшила турнирные позиции, поднявшись в рейтинге Высшей лиги на четвертое место. Существенный прогресс команды обусловлен тем, что она заработала 10 очков за четыре предыдущих тура.
В этот период «Ислочь» победила «Днепр» Могилев (3:2), БАТЭ (1:0) и минской «Динамо» (2:1), а в игре с «Гомелем» (1:1) была зафиксирована четвертая ничья в лиге.
«Витебск» находится в откровенном кризисе, имея четыре поражения в пяти прошлых турах чемпионата Беларуси. В отчетный период клуб из одноименного города заработал только три балла, обыграв в гостях «Слуцк» (0:2), а в предыдущем туре команда неожиданно проиграла на домашней арене «Динамо» из Бресту (0:1), опустившись на 13-е место рейтинга.
Информация для ставок
- «Витебск» проиграл 3 из прошлых 4 гостевых матчей лиги
- В 5 прошлых матчах всех турниров «Ислочь» оформила 4 победы
- «Ислочь» выиграла в 3 из прошлых 4 домашних матчей против «Витебска»
Прогноз
С учетом провальных результатов «Витебска» и успешности «Ислочи» в последних матчах, советуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.94 в БК Лига Ставок.