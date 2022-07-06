«Ислочь» — «Витебск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.07.2022)

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06 июля 2022, 14:17

Ставки букмекеров

«Ислочь» идет фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.94. Шансы победы «Витебска» БК Лига Ставок оценила в 3.60. По такой же котировке можно сыграть ничью.

Тотал меньше (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.81. Менее вероятный вариант результативного исхода ТБ (2,5) идет по котировке 1.94.

Форма команд

«Ислочь» заметно улучшила турнирные позиции, поднявшись в рейтинге Высшей лиги на четвертое место. Существенный прогресс команды обусловлен тем, что она заработала 10 очков за четыре предыдущих тура.

В этот период «Ислочь» победила «Днепр» Могилев (3:2), БАТЭ (1:0) и минской «Динамо» (2:1), а в игре с «Гомелем» (1:1) была зафиксирована четвертая ничья в лиге.

«Витебск» находится в откровенном кризисе, имея четыре поражения в пяти прошлых турах чемпионата Беларуси. В отчетный период клуб из одноименного города заработал только три балла, обыграв в гостях «Слуцк» (0:2), а в предыдущем туре команда неожиданно проиграла на домашней арене «Динамо» из Бресту (0:1), опустившись на 13-е место рейтинга.

Информация для ставок

«Витебск» проиграл 3 из прошлых 4 гостевых матчей лиги

В 5 прошлых матчах всех турниров «Ислочь» оформила 4 победы

«Ислочь» выиграла в 3 из прошлых 4 домашних матчей против «Витебска»

Прогноз

С учетом провальных результатов «Витебска» и успешности «Ислочи» в последних матчах, советуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.94 в БК Лига Ставок.