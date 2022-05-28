«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (28.05.2022)

1653722980

вчера, 10:29

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет видят «Динамо» фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей идут в линии по коэффициенту 1.76. Шансы «Торпедо» взять три очка оцениваются в 4.40, а ничья идет по котировке 3.20.

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низкой результативности. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.50, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболисты «Торпедо-БелАЗ» смогли заработать восемь очков в восьми играх чемпионата Беларуси. С таким результатом клуб из Жодино расположился н промежуточном 12-м месте турнирной таблицы.

В активе «Торпедо» два победных и два ничейных матчах, при четырех поражениях в пассиве. Особенно блекло команда выглядит в атаке, которая организовала только шесть голов. При этом у хозяев наметилась положительная тенденция. В двух минувших турах они победили в гостях «Днепр» из Могилева (1:0), а также разделили очки на домашней арене с лидером БАТЭ (0:0).

«Динамо» идет четвертым в общем зачете, набрав 18 очков за девять туров. У минского коллектива пять побед, три ничьи и единственное поражение – в гостях от «Шахтера» из Солигорска (0:1).

В предыдущем туре высшей лиги динамовцы разобрались на домашней арене с «Витебском» (2:1). Выделим, что в девяти матчах защита минчан допустила только шесть пропущенных мячей.

Информация для ставок

«Динамо» выиграло 3 из прошлых 4 матчей против «Торпедо»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 матчей в Жодино

«Динамо» не пропускало голы в 3 из предыдущих 4 очных поединков с «Торпедо»

Прогноз

«Торпедо» постепенно набирает форму, поэтому легкой прогулкой предстоящий матч для «Динамо» не станет. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.