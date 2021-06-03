Бельгия — Греция. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

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сегодня, 07:36

Бельгия проведет товарищеский матч с Грецией. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Бельгию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Победа Греции оценивается в 10.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.75.

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.58. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.35. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.12.

Форма команд

Сборная Бельгии начинает свою подготовку к Евро-2020. В этом году «красные дьяволы» сыграли три матча в квалификации к ЧМ -2022. В первом туре бельгийцы обыграли Уэльс (3:1), во втором сыграли вничью со сборной Чехии (1:1), а в последнем матче сокрушили команду Беларуси (8:0). Сборная Бельгии едет на Евро в статусе одного из главных фаворитов.

Греция, в отличие от своего соперника, не примет участия в финальной стадии чемпионата Европы. В последних двух матчах греки выглядели довольно скромно, ничья с Грузией (1:1) и неубедительная победа над Гондурасом (2:1). Однако до этого Греция сумела добиться ничейного результата в отборочном матче с командой Испании (1:1).

Информация для ставок

Бельгия забивает в 28 матчах подряд

Греция забивает в гостях в пяти последних играх из шести

В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют»

Победная домашняя серия Бельгии насчитывает 5 матчей

Прогноз

Бельгия намного сильнее своего соперника и должна продемонстрировать это на поле. Ожидаем большое количество моментов и голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.58.

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