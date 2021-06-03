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Бельгия — Греция. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

сегодня, 07:36

Бельгия проведет товарищеский матч с Грецией. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.40 4.80 7.60
Фонбет 1.38 4.90 9.00
Мелбет 1.39 4.90 8.10
1XBET 1.41 4.80 7.80
BetBoom 1.35 5.00 8.60

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Бельгию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Победа Греции оценивается в 10.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.75.

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.58. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.35. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.12.

Форма команд

Сборная Бельгии начинает свою подготовку к Евро-2020. В этом году «красные дьяволы» сыграли три матча в квалификации к ЧМ-2022. В первом туре бельгийцы обыграли Уэльс (3:1), во втором сыграли вничью со сборной Чехии (1:1), а в последнем матче сокрушили команду Беларуси (8:0). Сборная Бельгии едет на Евро в статусе одного из главных фаворитов.

Греция, в отличие от своего соперника, не примет участия в финальной стадии чемпионата Европы. В последних двух матчах греки выглядели довольно скромно, ничья с Грузией (1:1) и неубедительная победа над Гондурасом (2:1). Однако до этого Греция сумела добиться ничейного результата в отборочном матче с командой Испании (1:1).

Информация для ставок

  • Бельгия забивает в 28 матчах подряд
  • Греция забивает в гостях в пяти последних играх из шести
  • В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют»
  • Победная домашняя серия Бельгии насчитывает 5 матчей

Прогноз

Бельгия намного сильнее своего соперника и должна продемонстрировать это на поле. Ожидаем большое количество моментов и голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.58.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Европы U21 Испания — Португалия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.08 1.73 1.64 2.22
Мелбет 2.13 1.79
1XBET 2.13 1.79
BetBoom 3.25 1.30 2.08 1.68 1.62 2.18
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:17
Разгром ждёт.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:32
Бельгий явный фаворит
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