«Гент» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч Кубка Бельгии (20.12.2022)

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вчера, 08:35

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Гент» пройдет в четвертьфинал Кубка Бельгии по итогам основного времени этого матча. Ставки на победу хозяев поля играются по коэффициенту 1.75. Поставить на ничью можно с ценой 3.80, а победа «Серкль Брюгге» играется по котировке 4.10.

Линия, которую выставила компания Лига Ставок, также склоняет к результативному исходу в этом противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Гент» перед паузой стабилизировал результаты в чемпионате Бельгии, поднявшись на пятое место рейтинга. В четырех прошлых турах лиги команда заработала 10 из 12 возможных очков. В этот период футболисты «Гента» победили «Кортрейк» (4:0), «Брюгге» (2:0) и «Серен Юнайтед» (2:1), допустив потерю очков в ничейном матче против «Хеверли Лувен» (1:1).

Выделим, что на предыдущей стадии Кубка Бельгии футболисты «Гента» разгромили «Дессель» н выезде, забив сопернику пять безответных голов.

«Серкль Брюгге» в 1/8 финала кубковых соревнований принимал на домашней арене «Беерсхот». Команда одержала победу за счет результативной игре в атаке (3:1). В национальном чемпионате Бельгии футболисты «Серкль Брюгге» выступают неплохо. На их счету 25 очков и текущее девятое место с условным отставанием от зоны плей-офф. Отметим, что в пяти прошлых турах Высшей лиги клуб зафиксировал четыре победы.

Информация для ставок

Соперники обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей

Ставка на «обе забьют» прошла в 4 из предыдущих 5 матчей «Серкль Брюгге»

«Гент» забивал и пропускал голы в 2 из последних 4 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что в это противостояние получится упорным. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.